Sheldon Harnick, el letrista que hizo universal el anhelo judío en ‘El violinista en el tejado’, muere a los 99 años

El momento en que Sheldon Harnick se dio cuenta de que su nuevo musical podría ser algo especial llegó cuando cantó la letra que acababa de componer para una nueva canción: “Sunrise, Sunset”.

Estaba sentado en el estudio del sótano de su amigo y colaborador, el compositor Jerry Bock, en New Rochelle, Nueva York. Era 1961, y estaban en la agonía de escribir “El violinista en el tejado”. Bock originalmente había querido que la melodía se usara para uno de los coqueteos entre las tres hijas mayores de Tevye y sus intereses masculinos, según “Wonder of Wonders”, un libro sobre “Fiddler” de Alisa Solomon.

Harnick tomó una dirección diferente: escribió letras sobre la agonía de liberar a un niño en la edad adulta que eventualmente se cantaría en la escena fundamental de la boda del musical. Cuando terminó de cantar, la esposa de Bock, Patty, estaba llorando.

“Esperábamos con un poco de suerte que pudiera durar un año”, dijo Harnick en 1981 en “The Songwriters”, una serie de exhibición de PBS. “No estábamos preparados para el impacto que el espectáculo tendría literalmente en todo el mundo”.

Harnick, cuyos himnos a la tradición judía se han vuelto apreciados internacionalmente como un reflejo de la pérdida cultural, murió el viernes en su casa en Manhattan. Tenía 99 años y fue el último creador sobreviviente de “El violinista en el tejado”.

Harnick nació en Chicago en 1924, y estaba en su adolescencia cuando se encontró por primera vez con las historias de Sholem Aleichem, que más tarde formaron la base para el musical. Pero en ese momento, él “los descartó”, lo cita Salomón diciendo.

Unos veinte años más tarde, un amigo le regaló la novela de Sholem Aleichem, “Wandering Stars”, sobre un romance de décadas en el mundo del espectáculo, y Harnick quedó encantado. Como adulto, Harnick descubrió que la escritura de Sholom Aleijem era “maravillosamente humana, conmovedora y divertida”, lo cita Solomon. Había comenzado a trabajar con Bock a fines de la década de 1950, y le dijo a él y a otro socio, Joe Stein, que escribía libros para musicales, que podría ser un buen material para adaptar al escenario.

Stein dijo que “Wandering Stars” era demasiado vasto y complejo para adaptarse. Pero, ¿qué pasa con los cuentos de Sholom Aleichem, que el padre de Stein le leía cuando era niño, en yiddish? El trío buscó en Manhattan una copia existente en inglés de las historias, y encontró una copia de segunda mano en una librería en Park Avenue South.

Años más tarde, Harnick le dijo a Solomon que lo que les atraía de los cuentos de Sholom Aleijem era el anhelo universal de un pasado más simple, arraigado en las tradiciones de uno. “Más allá de la belleza de las historias en sí, había otra razón por la que todos nos sentimos atraídos por este material, que tal vez pueda ilustrarse mejor con un título que el Sr. Stein sugirió: ‘De dónde vino Poppa'”, dijo.

Tuvieron la primera reunión formal en 1961 para planear el musical, y se estrenó tres años más tarde protagonizado por el veterano del teatro yiddish Zero Mostel. “Fiddler” tuvo más de 3.200 representaciones, que se mantuvo como un récord de Broadway durante una década, y ganó múltiples premios. Ha tenido innumerables renacimientos en innumerables idiomas, incluido el yiddish, y ha hecho estrellas de personas tan diversas como Bea Arthur, quien interpretó a Yente la casamentera; Bette Midler, como Tzeitel, la hija mayor; y Topol, el actor israelí cuya terrenal actuación como Tevye en el clásico cinematográfico de 1971 oscureció la versión más yiddishista de Mostel.

En 1964, pocas semanas después del estreno de “Fiddler”, y aún sin darse cuenta de su impacto masivo, Harnick y Bock dieron una clase magistral televisada sobre lo que implicaba la composición del musical. Dijeron que comenzaron a escribir una canción sobre una familia y luego se dieron cuenta de que se trataba más de una comunidad. Una canción sobre los apresurados preparativos para Shabat, en la que las hijas le aseguran a su madre, Golde, que estarán listas a tiempo para el día de descanso, se convirtió en un icono sobre la preservación de la tradición, que abre el espectáculo. Consultaron libros sobre la tradición judía para escribirlo.

“Lo que haríamos es hacer un número de apertura que tratara de comprimir muchas cosas tradicionales en la apertura”, dijo Harncik. “Y como dijo [el director] Jerome Robbins, el espectáculo jugaría contra este número de apertura como si tuviéramos un tapiz. Desde el momento en que escuchaste la inauguración, sabrías de qué se trata este espectáculo: la tradición”.

Bock intervino para explicar que no era tan fácil como Harnick estaba creyendo.

“Lo que Sheldon hizo fue condensar mil páginas… en una canción de siete minutos”, dijo Bock. “Así que, en efecto, la apertura de nuestro espectáculo ahora, creo, nos ayudó a emprender el camino para que otras personas fuera del pueblo judío pudieran apreciar cuál era nuestra historia”.

En un documental de 2011, “The Legacy Project”, Bock describió la euforia que sintió cuando Harnick puso palabras con éxito a una de sus melodías. Los llamó “momentos de la verdad”.

“Y llegan cuando se termina una letra y Sheldon canta la canción por primera vez”, dijo en el documental, lanzado después de su muerte en 2010. “No hay nada como ese momento”.

Harnick y Bock ya habían escrito un musical ganador del Premio Pulitzer infundido con temas judíos sobre Fiorello LaGuardia, el primer alcalde judío de Nueva York, llamado “Fiorello!” Continuarían con otros éxitos juntos y separados, y dejaron de trabajar juntos años después de “Fiddler” debido a una disputa sobre un musical sobre la familia Rothschild, según un obituario en The New York Times. .

Pero el letrista nunca superó el éxito y el atractivo global de “Fiddler”. En un documental de 2019 sobre el programa, recordó haber asistido a una actuación temprana en Tokio y que le preguntaron: “¿Lo entienden en Estados Unidos? Es tan japonés”.

No mucho después de que el programa debutara, recordó Harnick en 1981, se dio cuenta de que tenía una profundidad emocional que no había anticipado. Estaba en el teatro viendo a Mostel y Maria Karnolova mientras Golde interpretaba “Do You Love Me?”, una canción sobre cómo incluso las parejas casadas desde hace mucho tiempo no se conocen realmente, y se echó a llorar.

“Salí del teatro para no molestar a nadie y me pregunté por qué lloraba”, dijo. “Entonces me di cuenta, sin saberlo, de que había puesto en la letra sentimientos profundos sobre mis propios padres, sobre lo que tenían y no habían sido el uno para el otro. A veces parece que solo pensamos que sabemos por qué escribimos como escribimos”.

Harnick estuvo casado por un tiempo con la directora judía y escritora de cómics Elaine May, quien le sobrevive, y le sobreviven su segunda esposa, Margery Gray, su hijo e hija, y cuatro nietos.

Por Ron Kampeas

Fuente: JTA

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai