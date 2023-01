Gantz podría salvar a Israel de la grieta

A una semana de la asunción del nuevo gobierno encabezado por Binyamin Netanyahu, (el sexto), el Dr. Alberto Spectorovsky, profesor en Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, analizó lo acontecido en el país en el transcurso de la misma y lo que parece ser una polarización cada vez más extrema, con todas las problemáticas internas y externas que ello suscita.

La coalición, la más de derecha de la historia, integrada por el Likud y diversos partidos religiosos de distintas denominaciones avanzan en planteos polémicos que incluso incomodan a los propios votantes del Likud. Una alternativa podría ser que Benny Gantz, líder del partido Azul y Blanco (centro derecha), ex comandante en jefe del ejército y ex ministro de defensa volviera a acercarse a Netanyahu, con quién rompiera en su momento y de esa manera cambiara la composición de fuerzas en la coalición de gobierno. No es un terreno fácil anticipa el académico, Gantz ha sido traicionado en repetidas ocasiones por Netanyahu y esto podría implicar el final de su carrera política.

Escuche a Spectorovsky en el complejo escenario político interno de Israel.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai