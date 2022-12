Mercado Libre redujo considerablemente la publicación de productos antisemitas

Mercado Libre, el minorista en línea más grande de América Latina, ha despojado sus estantes digitales de contenido antisemita este año, como resultado de un impulso de la rama regional del Congreso Judío Mundial.

Por Juan Melamed /JTA 27 de Diciembre 2022

El año pasado, la compañía anunció que eliminaría libros como «Mein Kampf » y «The Protocols of the Elders of Zion», así como monedas, carteles y recuerdos nazis de sus ofertas. Esta semana, anunció que en la primera mitad de 2021, la cantidad de artículos disponibles para la venta que violaron las políticas de la compañía relacionadas con la violencia y la discriminación se redujo en un 89 % en comparación con el año anterior.

“Estamos muy orgullosos del trabajo colaborativo que hemos realizado en este tiempo”, dijo Federico Deya, director legal senior de Mercado Libre, a la Agencia Telegráfica Judía. Acreditó el trabajo que la empresa había realizado con el Congreso Judío Latinoamericano para efectuar el cambio, que según un informe de la empresa también incluía un aumento del 23% en la detección de discursos de odio en las publicaciones a la venta en el sitio.

“Viendo con preocupación el crecimiento del discurso de odio y la violencia, y la falta de acción de algunas empresas, este esfuerzo conjunto es un ejemplo de que podemos trabajar con empresas de internet que tengan la voluntad”, dijo Ariel Seidler, director de programa para América Latina. Congreso Judío y el jefe de su Observatorio Web, una iniciativa para eliminar el antisemitismo de los sitios web en español. “Juegan un papel clave en nuestras sociedades y deben asumir su responsabilidad para construir sociedades plurales, con convivencia y diversidad”.

Disponibilidad de material antisemita

La disponibilidad de material antisemita a través de megatiendas en línea ha sido un área de preocupación desde que existen las compras en línea. Los minoristas han seguido varias estrategias para limitar el acceso de los clientes a dichos materiales, incluida la adición de descargos de responsabilidad a las obras históricas y su eliminación por completo.

Pero algunos artículos permanecieron disponibles, lo que molestó a algunos vigilantes. El Congreso Judío Mundial ha sido un crítico particular de la disponibilidad de “Mein Kampf”, el tratado de Adolf Hitler que contiene su ideología antisemita; su presidente, Ronald Lauder, ha dicho que el libro “debe quedar en el gabinete de venenos de la historia”. Y este año, la Liga Antidifamación presionó a Amazon para que eliminara una película que contenía ideas antisemitas de su sistema de proveedores externos después de que la estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, la promocionara; la compañía se negó, y su CEO dijo que tenía la responsabilidad de apelar a los puntos de vista de una base de clientes ideológicamente diversa, «incluso si son objetables».

Mercado Libre fue fundado en 1999 en Argentina por un empresario judío allí; cuenta con 76 millones de usuarios, lo que la hace más utilizada que Amazon en América Latina, donde opera en 18 países.

