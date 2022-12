Irán amenaza con arrasar Tel Aviv y destruir Dimona si Israel ataca instalaciones nucleares

Las unidades de misiles de la Guardia Revolucionaria alcanzarían objetivos en Israel ‘dentro de los 7 minutos de un ataque’ y luego seguirían con una segunda ola de cohetes, según un video de la televisión estatal.

La emisora ​​​​estatal de Irán emitió un video que describe lo que, según afirma, sería la respuesta a un ataque israelí en los sitios nucleares de Irán, advirtiendo que los objetivos israelíes serían destruidos en minutos y que una ola de ataques con cohetes “arrasaría Tel Aviv”.

El video se emitió en el IRIB TV2 controlado por el estado de Irán el 17 de diciembre y fue informado por el grupo de monitoreo del Instituto de Investigación de Medios de Medio Oriente con sede en Washington el lunes.

Israel ha prometido evitar que Irán obtenga armas nucleares y ha dicho repetidamente que tiene derecho a actuar atacando instalaciones iraníes para evitar lo que considera una amenaza existencial.

En el clip, el narrador Younes Shadlou comenzó señalando que Israel había realizado recientemente ejercicios con los EE . UU . para simular un ataque contra Irán.

“Supongamos que los aviones israelíes logran llegar al sitio nuclear de Natanz de una pieza” y logran dañarlo, postuló Shadlou, refiriéndose a una importante instalación enterrada bajo una montaña donde Irán ha instalado centrífugas avanzadas para enriquecer uranio.

“Incluso si logran abandonar el cielo de Irán de manera segura”, continuó, los aviones tardarían “al menos una hora” en regresar a su base.

“La pregunta es si habría alguna base para que aterricen”, dijo Shadlou.

#ICYMI: Iranian TV Report about How Iran Would Respond to an Israeli Attack on Its Nuclear Facilities: Dimona Will Be Practically Destroyed, Tel Aviv Will Be Razed to the Ground #Iran #JCPOA #Israel pic.twitter.com/FeKBdlPrW5

— MEMRI (@MEMRIReports) December 26, 2022