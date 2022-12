El cromosoma Y puede estar desapareciendo en los humanos, según un nuevo estudio

Si bien la mayoría de los mamíferos tienen un sistema basado en cromosomas X e Y similar al de los humanos, muchas especies han visto una disminución gradual en los cromosomas Y.

.El sexo humano ha sido decidido durante mucho tiempo por los cromosomas X e Y: las mujeres nacen con dos cromosomas X, mientras que los hombres nacen con un cromosoma X y uno Y. Ese futuro podría estar en riesgo a medida que los cromosomas Y continúan desapareciendo gradualmente en diferentes especies de mamíferos, encontró un nuevo estudio.

El estudio, que se publicó en la revista científica multidisciplinaria revisada por pares PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), analizó el ornitorrinco, un mamífero que tiene diferentes cromosomas sexuales, mientras que la mayoría de los mamíferos tienen un sistema basado en cromosomas X e Y similar. a la de los humanos.

El ornitorrinco australiano, sin embargo, tiene pares de cromosomas XY que normalmente dictarían que el mamífero era un macho, lo que sugiere que el emparejamiento XY era típico de las especies de mamíferos no hace mucho tiempo.

Los investigadores estimaron que el cromosoma Y ha perdido más de 900 genes activos durante 166 millones de años, el período de tiempo en el que los seres humanos y el ornitorrinco australiano han evolucionado por separado. A este ritmo, los genes ligados a los cromosomas Y se extinguirán en 11 millones de años.

¿Cómo superaron otros mamíferos la pérdida de su cromosoma Y?

Si bien los investigadores temen que los humanos sean la próxima especie en perder los cromosomas Y , la comunidad científica mundial ya conoce un mamífero que ha determinado el sexo a través de la genética incluso después de perder sus cromosomas Y: dos especies de roedores.

Los ratones de campo del este de Europa y las ratas espinosas de Japón ya no tienen cromosomas Y, ya que han desaparecido por completo como resultado de la evolución. Las ratas espinosas, una especie en peligro de extinción nativa de varias islas japonesas, lograron producir machos y hembras independientemente debido a un cambio en el cromosoma 3 de la rata. No está claro cómo el campañol topo ha evolucionado más allá de los cromosomas Y, aunque los investigadores utilizarán los descubrimientos en ratas espinosas para seguir investigando.

“La evolución de los cromosomas sexuales diferenciados se ha estudiado intensamente durante muchas décadas para abordar cuestiones, no solo sobre el mecanismo que determina el sexo, sino también sobre los cambios genéticos en los cromosomas sexuales”, escribieron en su resumen los investigadores de la Universidad de Tokio que escribieron el estudio. “Los mamíferos poseen un sistema cromosómico XY extremadamente estable , en el que el Y se ha degradado casi por completo”.

Si bien la eventual desaparición de los cromosomas Y teóricamente podría conducir a la extinción de la humanidad, la evolución también podría conducir al desarrollo de nuevos genes que definen el sexo y tener prioridad sobre los cromosomas Y debilitados.

Fuente: The Jerusalem Post

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai