Eliezer Ben-Yehuda: El padre del hebreo moderno

Se lo considera el padre del hebreo moderno. El responsable del renacimiento de la lengua de los judíos, antiguamente reservada a los textos religiosos, no vio la creación del Estado de Israel

Hoy lo hablan los más de ocho millones y medio de habitantes de Israel, pero es también un vehículo que une a las comunidades judías presentes en cerca de ochenta naciones del mundo entero. Es el hebreo, la modalidad moderna de una lengua antigua con más de 30 siglos de historia.

Este ha sido el idioma que ha unido a los judíos a través de sus escritos y sus liturgias a los largo de más de 3.000 años. Un fabuloso legado que ha perdurado desde el mundo antiguo, pero que hoy se debe al empeño de un hombre que lo convirtió en el fenómeno lingüístico más notable del último siglo. El padre del hebreo moderno fue el responsable del renacer de un idioma que hoy vuelve a unir a los judíos en su casa, en Israel, y en cualquier otra parte.

Estudió en Rusia hasta 1878 y tras sus estudios de medicina en la Sorbona, Francia, que no concluyó debido a una tuberculosis, emigró a Palestina en 1881, instalándose en Jerusalem para desde ahí difundir sus ideas respecto al renacimiento del pueblo judío, su tierra y su idioma, sobre lo que había escrito diversos artículos, el primero en 1879, que pueden considerarse precursores el sionismo político al contener los elementos de este: política de asentamiento y renacimiento del idioma, la literatura y la cultura hebreas.

En 1880 escribió a Débora, su futura mujer: “He decidido… que para tener nuestra propia tierra y vida política también es necesario que tengamos una lengua que nos mantenga unidos. Esa lengua es el hebreo, pero no el hebreo de los rabinos y estudiosos. Nos debemos un idioma hebreo en el que podamos conducir los asuntos de la vida.”

Su plan para revivir el hebreo tenía tres frentes: Hebreo en Casa, Hebreo en la Escuela y Palabras-Palabras-Palabras. En 1884 comienza a publicar su propio periódico íntegramente en hebreo, Hatzvi, donde, entre otras cosas, empezó a publicar listas de palabras nuevas, hasta entonces inexistentes en el idioma, que acabarían formando parte de su diccionario de hebreo en 17 volúmenes, ‘Un Diccionario Completo de Hebreo Antiguo y Moderno’, que sería terminado por su hijo y su segunda esposa

Beit Ben-Yehuda es una casa histórica construida en el barrio de Arnona- Talpiot en Jerusalén para Eliezer Ben Yehuda. Para ayudarse en su labor, en 1890 fundó el Consejo de la Lengua Hebrea, precursor de la actual Academia. Ben Yehuda encontró una fuerte oposición entre los ortodoxos judíos, especialmente los del Viejo Yishuv, los que llevaban toda la vida en Palestina, agrupados en el 'comité para la investigación de los pecados', que consideraban que, siendo el hebreo la lengua de la Biblia, la Mishnah y la liturgia del judaísmo, no debía ser ensuciado con su uso para hablar en la vida diaria.