La pelea por la herencia de Leonard Cohen: 48 millones de dólares

Según el informe, los hijos del difunto músico afirman que el abogado Robert Kory falsificó un documento que lo nombra responsable del patrimonio de Cohen. “En el ocaso de su vida, se dio cuenta de que había cometido un error al permitir que Corey tomara el control de casi todos los aspectos financieros de su herencia”, escribieron en una carta presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Leonard Cohen falleció hace unos seis años, pero hace un año que su hija Lorca (48) y su hijo Adam (50) libran una batalla en la Corte Superior de Los Ángeles, con el objetivo de quitarle al abogado Robert Kory el control de los activos del difunto músico, que tienen un valor estimado de 48 millones de dólares: esto es lo que informa “The New York Post” ayer (martes).

Antes de fallecer en 2016 a la edad de 82 años, Cohen nombró a Kory a cargo de su patrimonio y la autoridad para manejar sus regalías, que se estiman en decenas de millones de dólares.

En el documento presentado a la corte por los hijos de Cohen, está escrito que “en la mitad de su vida se dio cuenta de que había cometido un error al permitir que Corey se insertara en sus asuntos y al permitirle tomar el control de casi todas las finanzas y aspectos de su herencia”.

Ahora sus hijos también aseguran que Kory evitó informarles sobre sus diversos intentos de generar ganancias adicionales con el patrimonio del músico, así como la publicación de la novela escrita por Cohen, “Ballet of Lepers”, que se publicó en octubre pasado.

El abogado que representa a los hijos de Cohen, Adam Streisand (primo de Barbra Streisand), afirmó que en un intento por tomar el control de los activos del músico, Corey falsificó documentos en 2005. Streisand agregó que hay dos versiones del documento de fideicomiso firmado por Cohen, una que beneficia a los hijos y otra indicando sus nombres junto con el nombre de Anjani Thomas, quien según “The Post” era la pareja de Cohen y la ex esposa de Kory. Streisand explicó además que después de la muerte de Cohen, el abogado “reemplazó […] la página que enumeraba sus nombres con una nueva página que decía que Corey es el administrador del patrimonio”.

En una carta presentada a la corte por el abogado Reeve Chad, quien representaba al músico en ese momento, se escribió que Leonard Cohen fue quien le ordenó cambiar el nombre del síndico sucesor a Kory, luego de la compleja relación que prevalecía entre sus hijos, y que le preocupaba su capacidad para manejar con éxito la compleja tarea de administrar el patrimonio.

Los hijos de Cohen y Kory aún no han respondido al artículo publicado por The New York Post.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai