La argentina que recorre el mundo con su música y se destacó en “Poco Ortodoxa”

“En la Argentina es difícil sobrevivir, y más aún si sos artista y encima hacés algo poco clasificable. La música que hago yo es bastante especial y sentía que había llegado un punto en el que había tocado en los lugares que podía tocar y había llegado a donde podía llegar. Necesitaba irme a otro lugar donde hubiera más oportunidades y pudiera inspirarme en cosas nuevas”.

Amparo Battaglia, popularmente conocida como Catnapp, habla con Teleshow desde Berlín, Alemania, en donde vive hace cinco años. En aquel entonces dejó su Buenos Aires natal porque sintió que su carrera había llegado al máximo y necesitaba ampliar sus horizontes e ir tras sus sueños artísticos.

Tiene 32 años, es cantante, productora, performer y recorre el mundo con Catnapp. En las últimas semanas adquirió mayor popularidad por su destacada participación en la exitosa serie Poco Ortodoxa. Tanto como el personaje de Esty Shapiro (Shira Haas), en la ficción, como Amparo, encontraron la libertad a través de la música en la capital alemana.

“La vida en Berlín es mucho menos agresiva que en Argentina. Hay menos prejuicio, menos enojo y menos violenta. Allá (por Argentina) vas por la calle y todo es un ataque, todo el mundo está enojado. Yo soy muy sensible y no podía vivir con eso. No me lo bancaba. Eso también fue una de las cosas que me llevó a irme, a buscar otras realidades”, cuenta la joven que vivía en Vicente López.

También destaca que en la ciudad que vive actualmente “la gente es muy respetuosa”. “No se habla mal de la otra persona. Hay cosas que noté al tiempo que me fui y al reencontrarme con argentinos me di cuenta que se hablaba mal de otra persona por entretenimiento. ‘Viste lo que se puso este’. ‘Qué mal canta’. No me gustaba convivir en un mundo que sea así”, continúa al justificar algunas de las causas que la llevaron a proyectar su futuro en otro país.

“Pinto como si Argentina fuese un infierno, y no es tan así. Extraño y hay un montón de cosas que son positivas, pero esos son los motivos por los cuales me fui”, aclara.

“Cuando me fui de Argentina, no sabía a dónde iba a caer. Tenía un pasaje a Barcelona porque vivía una amiga y de ahí me iba a Londres a tocar. Después seguía por todo Europa, y creí que volvía a vivir a Londres pero, a pesar de tener muchas comodidades, no me gustó para nada la onda”, cuenta Amparo, que cuando conoció Berlín decidió “hacer base”.

Describe la ciudad como “hermosa, llena de paz, y tenes la posibilidad de ir todas las noches a un evento”, excepto ahora, en medio de la pandemia por el coronavrius. Si bien en Alemania no decretaron cuarentena obligatoria, el gobierno sugirió el aislamiento social preventivo y hay muchos comercios cerrados, salvo los supermercados o farmacias.

A pesar de eso, Amparo tiene la posibilidad de trasladare a su estudio, en donde está trabajando en su nuevo EP (disco corto), que saldrá en mayo, y también en su próximo video. “Estoy viviendo el aislamiento muy tranquila. Estoy agradecida de haber tenido que frenar. Este año fue muy intenso, he llegado a tocar con Catnapp tres veces por semana en distintos países. Soy muy adicta al trabajo y si no ponían este freno yo no lo hacía. Me encanta estar de gira, pero ya era mucho. Necesitaba tomarme un tiempo”, destaca quien en mayo tenía previsto viajar a la Argentina a visitar a su familia.

Su llegada a Poco Ortodoxa

Si bien Amparo es reconocida en su ambiente y no necesita presentación cuando se habla de Catnapp, su debut en la serie de Netflix le hizo alcanzar mayor popularidad. ¿Cómo llegó a participar de Poco Ortodoxa? Mostrando su arte, claro. Estaba tocando en un boliche de Berlín en la fiesta de un conocido de María Schrader, la directora de la ficción.

“Vio el show y pensó que representaba la escena del underground de lo que es acá. Se lo comentó a María y a ella le gustó. Le pareció que era perfecto para el momento en que la protagonista ingresa a este mundo desconocido del underground de Berlín”.

La joven artista reconoce que le cuesta hablar en español después de tantos años viviendo en otro país -“se me mezclan el inglés, alemán”- y también sostiene que estaba “tranquila, en modo cuarentena” cuando se estrenó la serie que se convirtió en un suceso. “El día que salió solo publiqué una Story a Instagram, pero no le avisé a nadie. La vi sola y listo. No sabía que iba a explotar de tal manera”, admite.

“Le había contado a mi familia y a mis amigos que había grabado, pero no que ya se había estrenado. No imaginé que iba a tener tanta repercusión, que la parte en la que aparecí fuera tan larga y que figurara tanto tiempo”, agrega. “Yo estaba con la cabeza en otra cosa, mi mente no estaba pensando en la serie sino en pasar un tiempo tranquilo durante la cuarentena”.

Así como ella llega a través de su música, la imagen de Amparo en Poco Ortodoxa -también con su música como protagonista- recorrió el mundo y hasta sorprendió a su grupo de amigos en Alemania, aquellos que conoció a lo largo de su carrera en el país.

“¿Quéres algo nuevo? Lo único que hace falta es que salgas a la calle y lo vas a encontrar. El público de Berlín es muy predispuesto. Además, la economía está muy bien. Entonces, la gente puede invertir en música un poco más rara, y en un arte más experimental. Eso en Argentina es casi imposible porque nadie tiene presupuesto para jugársela”, concluye Amparo Battaglia.

