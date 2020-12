Conoció a Ariel Sharon cantando para los soldados de Israel durante la Guerra de Yom Kipur. Cómo una superestrella judía internacional llegó para entretener a las tropas israelíes en shock durante la Guerra de Yom Kippur. Cohen no conocía a nadie en Israel. Un matrimonio en el vuelo le ofreció quedarse con sus familiares en Herzliya, un suburbio de Tel Aviv.Un día, después de que estallara la guerra, un grupo de músicos israelíes, incluidos los cantantes Oshik Levi, Matti Caspi e Ilana Rovina, estaban sentados en el popular Pinati Café de Tel Aviv cuando Levi vio a un hombre que se parecía a Leonard Cohen sentado solo en un rincón.Cuando Levi se acercó a Cohen y confirmó que era él, el cantante local le preguntó a la celebridad internacional qué estaba haciendo en Israel. Cohen respondió que estaba buscando ser voluntario en un kibutz para poder ayudar a cuidar la cosecha mientras los lugareños se iban a la guerra.Los músicos israelíes explicaron a Cohen que no era el momento de la cosecha, y agregaron que estaban a punto de dirigirse al desierto del Sinaí para entretener a las tropas que intentaban esquivar desesperadamente el sorprendente ataque egipcio. Le ofrecieron a Cohen unirse a su grupo.

El cantante era popular en Israel.Cohen habló de sus experiencias en el Sinaí con los músicos israelíes en una entrevista concedida un año después: “Simplemente nos dejarían en pequeños lugares y cantaríamos algunas canciones o nos darían un jeep y nos dirigiríamos por el camino hacia el frente y donde viéramos algunos soldados esperando un helicóptero o algo así, cantaríamos algunas canciones. Y tal vez de vuelta en la base aérea haríamos un pequeño concierto, tal vez con amplificadores. Fue muy informal, muy intenso “.Matti Caspi, uno de los músicos más populares de Israel, acompañaría a Cohen, quien era solo uno de una cadena de artistas. También actuó como el traductor de Cohen, siempre que el cantante ofrecía algunas palabras a su público de soldados cansados ​​de la batalla. En una grabación de Army Radio, se puede escuchar a Cohen presentando a su popular éxito “Suzanne”.

Caspi también cuenta la siguiente experiencia: “Puedo recordar una imagen surrealista de nosotros junto a la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Rapidim. Vimos un avión Hércules aterrizando, y decenas de soldados salieron de él. Se les ordenó que se sentaran en la pista y luego acompañé a Leonard Cohen mientras cantaba “Bird on the Wire”. Cuando la canción terminó, se les ordenó que subieran a los camiones en dirección al Canal de Suez. Justo después de eso, otro Hércules aterrizó y la escena se repitió: se sentaron en la pista, Leonard Cohen cantó la misma canción e inmediatamente subieron a los camiones que se dirigían al canal “. Cohen y Caspi pasaron todo el día así .Después al caer la noche, los propios músicos abordaron el último camión y se dirigieron hacia el oeste. Cruzaron el Canal de Suez y llegaron al enclave en el lado egipcio que había sido capturado por soldados de las FDI bajo el mando del General de División Ariel Sharon, el oficial que eventualmente se convertiría en primer ministro de Israel décadas más tarde.

Leonard Cohen continuaría visitando y actuando en Israel durante el resto de su vida. Falleció en noviembre de 2016.

Resumen y edición Silvio Jazanovich para Comunidad Judía Masorti Bet-El Madrid.

Fuente resumen de National Library of Israel.

Por DF/RJ.

Extraído del grupo de Facebook PERSONALIDADES JUDÍAS DE TODOS LOS TIEMPOS

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.