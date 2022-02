Ofra Haza, su enlace entre el mundo occidental y el mundo oriental la convirtió en la primera “reina de Israel”

Nacida en el seno de una familia de judíos originarios de Yemen que habían emigrado a Israel, tenía solo doce años cuando se unió al grupo de teatro del barrio, Hatikva, al sur de Tel Aviv. Tras servir durante dos años en el ejército israelí, grabó su primer disco como solista, con el que obtuvo gran popularidad en Israel. A lo largo de su carrera, consiguió 16 discos de oro y platino. Cantó en hebreo, árabe, arameo e inglés, entre otras lenguas como el español.

Ofra Haza nació en Tel-Aviv el 19 de noviembre de 1957. Era la pequeña de una familia de nueve hermanos, de costumbres muy tradicionales, humilde, pero con muchas aptitudes para la música sobre todo folk tradicional de su país. Desde pequeña la madre de Ofra cantaba con ella y por eso cuando fue mayor comentaba que allí se inició su gusto por el mundo de la canción y sus aptitudes para este arte, que fue ampliando conforme se iba haciendo más grande, todo gracias a su madre.

Con doce años de edad, en 1969, debutó en la compañía de teatro del barrio donde residía, el ya mencionado Hatikva. El fundador del grupo era Bezalel Aloni, quien años después fue su manager. Permaneció en el conjunto hasta los 19 años de edad, y fue afianzándose como una intérprete de fuerza y carisma. A esa edad inició su carrera como solista la que le depararía grandes éxitos.

Ofra formó parte de los coros y baile de Avi Toledano en 1982 en el concurso Harrogate. Allí quedaron segundos y cómo la fórmula resultó positiva, en 1983 el mismo Toledano le compuso el tema “Jai” con letra de Edhud Manor; con la cual volvieron a obtener la medalla de plata.

Fue una actuación muy comentada, primero porque se hacía en Alemania: judíos en Alemania defendiendo un tema tradicional. Aunque las cruentas heridas de los años treinta y cuarenta habían cicatrizado un poco tras el exterminio nazi de la población judía, la participación de Israel en este Festival fue considerada un símbolo porque, a pesar de todo, el pasado no se puede ni debe olvidar. De hecho, en esa ciudad y en la misma Villa Olímpica donde se hacía el Festival once años antes habían sido asesinados deportistas y periodistas de la delegación hebrea en las Olimpíadas de Munich de 1972. Se sumaban muchas cosas y el “morbo” estaba servido. Con todo, la actuación de Ofra fue la más aplaudida de la noche por parte del público, junto a la de los anfitriones Hoffmann und Hoffmann, la ganadora Corinne Hermès por Luxemburgo, Carola por Suecia y el yugoslavo Daniel Pópovic. Ofra estuvo a punto de ganar ya que sólo la separaron seis votos del primer lugar. Tenía 25 años y muchas ganas de triunfar y así será en los años siguientes.

Tras publicar varios álbumes pop solo para el mercado israelí, incluido el best seller “Shirey Moledet”, en 1983 participó en el Festival de la Canción de Eurovisión, quedando en segundo lugar con la canción Jai. En 1985, después de un éxito bien establecido local, publica en el mercado internacional Yemenite Songs, un tributo a la música de Yemen que la hace conquistar una notoriedad restringida. Con la ayuda de algunos productores estadounidenses en 1988 graba Shaday. Este álbum, caracterizado por ritmos de baile occidentales mezclados con sonidos de Oriente Medio, proporciona a Ofra Haza una gran popularidad primero en Israel, luego en Inglaterra y Europa, convirtiendo al álbum en el género etnopop no inglés más exitoso.

El single Im Nin ” Alu alcanzó el número 1 en el Eurochart gracias a sus muy altas ventas, especialmente en Alemania (millones de copias). Más exitoso en Italia fue el segundo single, Galbi, que al igual que el anterior ya había sido lanzado en el álbum Yemenite Songs y ahora llegaba a un público más amplio gracias a los nuevos arreglos.

En 1987 sobrevivió a un accidente aéreo: el Cessna en el que viajaba, se estrelló contra el desierto en la frontera entre Israel y Jordania y Ofra fue encontrada por las autoridades solo unos días después.

En 1989 publicó Desert Wind otro producto imbuido de pop, dance y sonidos inspirados en el desierto. Algunas canciones de Desert Wind son elegidas como la banda sonora de la película Wild Orchid de Zalman King, protagonizada por Mickey Rourke y Carré Otis. El álbum, que alcanzó un gran éxito en el Medio Oriente, en Europa la hizo conocida también en Italia donde participó en el Festival de Sanremo 1991 con la versión en inglés de la canción de Raf Oggi un Dio non ho, Today I”ll Pray.

Así Ofra Haza se convirtió en una artista de moda, capaz con su música de actuar como un enlace entre el mundo occidental y el mundo oriental. Se convirtió en la primera “reina de Israel” y luego en la “Madonna de Israel” al grabar una versión de la canción de Madonna Open Your Heart que también la dio a conocer en los Estados Unidos.

En 1992 publicó Kirya, disco donde abandona los ritmos techno para dedicarse a canciones cantadas en hebreo y árabe, no antes de haber participado, como estrella invitada, en la nueva versión del mayor éxito de las Hermanas de la Misericordia Templo del Amor. En 1995 participó en la grabación de la canción My Love is for Real, el primer sencillo del álbum de Paula Abdul Head Over Heels.

En 1998, su fama mundial fue confirmada por la invitación a participar en la banda sonora de la película de animación DreamWorks, El príncipe de Egipto, junto a estrellas de la música como Whitney Houston y Mariah Carey. Cabe señalar que, en 17 idiomas, la canción “Ascoltaci” (título original ” Deliver Us “) siempre ha sido interpretada por ella, cada vez con el texto reajustado en el idioma en cuestión.

En febrero de 2000, cayó en coma y murió de SIDA. Entre las especulaciones sobre la causa de la infección que siguen a la muerte, la hipótesis de que la enfermedad le fue transmitida sin su conocimiento por su esposo, Doron Ashkenasi, un drogadicto.

Pero la familia de Ofra Haza acusa a Ashkenasi de la muerte del cantante y de nunca decirle a su esposa que era VIH positivo, a causa de una sobredosis de cocaína. Sin embargo, antes de su muerte, el hombre había revelado su versión de los acontecimientos:

Ofra había sido infectado con el virus a través de una transfusión de sangre, que ocurrió después de un aborto espontáneo.

Al funeral de la cantante israelí asistieron miles de admiradores y figuras políticas como el entonces primer ministro Ehud Barak y el estadista Shimon Peres.

Ofra Haza falleció el 23 de febrero de 2000

Dr. Mario Burman para Radio Jai

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai