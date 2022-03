Peter Malkin el agente del Mossad que capturó a Eichmann

El 23 de mayo de 1960, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, dio un mensaje en el Parlamento que heló a la nación:

“Un tiempo atrás, fuerzas de seguridad israelíes descubrieron a uno de los más grandes criminales nazis, Adolf Eichmann, quien fue responsable, junto con otros líderes nazis, de lo que ellos llamaron ‘la solución final al problema judío’, es decir, la aniquilación de seis millones de judíos europeos. Adolf Eichmann ya está en la cárcel en Israel y pronto será juzgado en Israel bajo la Ley de 1950 para el Castigo de Nazis y sus Colaboradores”.

Fue el resultado de un equipo de siete agentes –más el jefe del propio Mossad, Isser Harel– formado con el fin de ir por él. Peter Malkin fue uno de ellos.

Meter Zvi Malkin, posteriormente, lo apresó una y otra vez sobre el papel en su segunda carrera como pintor y escritor. Se cree que tenía 77 años y poseía residencias en Nueva York y Tel Aviv.

Fue agente del Mossad durante 27 años y el autor de sus memorias, Eichmann in my hands (Warner, 1990); escritas con Harry Stein, que narran la persecución y captura de Adolf Eichmann, arquitecto de la Solución Final, el sistemático programa nazi para exterminar a los judíos.

Malkin, un maestro del disfraz, a menudo se hacía pasar por un pintor itinerante durante las misiones para recabar información.

Asqueado y fascinado por Eichmann durante el tiempo que pasó custodiándolo en Argentina, comenzó a esbozar su retrato a escondidas. Más tarde, el criminal de guerra fue sacado clandestinamente del país para ser sometido a juicio en Israel, donde condenado por crímenes contra la humanidad y otros cargos, fue ejecutado en 1962.

En una entrevista, Robert M. Morgenthau, fiscal del distrito de Manhattan, lo definió como “un hombre absolutamente extraordinario, probablemente el mejor agente de espionaje del siglo pasado”. Desde finales de la década de los setenta, Malkin ayudó a Morgenthau en varios casos, incluyendo la investigación de Frank Terpil, un agente de la CIA condenado por vender armas y explosivos a Libia y Uganda. Terpil huyó de Estados Unidos y no fue localizado.

“Señor, un momentito por favor.” Eran las únicas palabras que Peter Malkin sabía decir en castellano, pero fueron suficientes para, una lluviosa noche en San Fernando, en 1960, acercarse a Adolf Eichmann, meterlo dentro de un auto y finalmente llevarlo a Israel donde fue juzgado. Pero para el famoso agente del Mossad no fue suficiente con haber capturado a uno de los peores criminales nazis. Con la misma destreza también lo quiso hacer sobre papel.

Bajo el título Diarios de la Argentina publicó un libro-objeto con reproducciones de los dibujos que Malkin realizó durante su estada en nuestro país, mientras esperaba concretar su misión y durante los días que tuvo en su poder a uno de los responsables de llevar a seis millones de personas (entre las que se encontraba gran parte de su familia) a la muerte.

El resultado -que ya se vio en distintos museos incluso en prestigiosas galerías de Nueva York es extraordinario. Los críticos ponderaron su “expresionismo de vibrante humanidad”, como lo llamó The New York Times. Pero para Malkin, esas pinturas son algo más. “Fue la única forma de relajarme en toda la misión. De poder estar en un cuarto con ese hombre y no hacer nada, no mirarlo”, le explicó al diario La Nación.

En 2002, VWF Publishing editó una colección en dos volúmenes de la obra artística de Malkin, The Argentina journal y Casting Pebbles on the water with a cluster of colors. Malkin, que se retiró del Mossad en 1976, también fue asesor privado de antiterrorismo en años posteriores.

Zvi Malchin nació, probablemente, el 27 de mayo de 1927, en Polonia (según su hijo, Omer) o en la Palestina británica (según la página web de Malkin). “Con él, depende del pasaporte que estés mirando”, decía Omer Malkin.

Malkin adoptó de adulto el nombre de Peter y “anglificó” la ortografía de su apellido. Su hijo y su página web coinciden en que el espía pasó su primera infancia en Polonia. En 1936, con el auge del antisemitismo, su familia se instaló en Palestina. La hermana de Malkin, Fruma, y sus tres hijos se quedaron en Polonia. Todos murieron en el Holocausto, junto con muchos otros parientes.

Cuando era adolescente, se incorporó a los grupos clandestinos judíos de Palestina. Después de la creación del Estado de Israel fue reclutado por el Mossad. Finalmente, se convirtió en el jefe de operaciones de la organización.

En la primavera de 1960 formó parte de un equipo de agentes enviados a Buenos Aires para secuestrar a Eichmann, que vivía en las afueras con el alias de Ricardo Klement.

Eichmann, de hábitos meticulosos, era rigurosamente puntual y regresaba a casa en el mismo autobús cada noche desde su trabajo en una fábrica de Mercedes-Benz. El 11 de mayo, Eichmann se apeó del autobús y se dirigió hacia su casa en la calle de Garibaldi. Malkin se le acercó y le balbuceó, como vimos, las únicas palabras que conocía en español: “Un momentito, señor” y agarró a Eichmann por el brazo. Según le contó a The New York Times en 2003, llevaba guantes para no tener que tocarle. Preocupado por los testigos, iba desarmado pues, según explicaba: ” no podíamos decirle a la gente: ‘vamos a capturar a Eichmann, así que, aléjense”.

Malkin y sus compañeros metieron a Eichmann en un coche que les esperaba y le llevaron a un “lugar seguro”, donde fue interrogado durante 10 días. Mientras custodiaba a Eichmann empezó a dibujarlo a escondidas, utilizando los lápices y pinturas acrílicas que llevaba en su equipo de disfraces.

Debido al extremo secretismo que exigía el Mossad, no explicó nada sobre su papel en la captura de Eichmann durante muchos años.

Como le contó a la revista Midstream, sólo rompió su silencio cuando su madre se encontraba en el lecho de muerte. “Mamá”, le dijo. “He capturado a Eichmann. Hemos vengado a Fruma”.

Peter Malkin falleció del 1 de marzo de 2005

