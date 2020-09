David Guetta, el DJ más importante del mundo

David Guetta nació en París el 7 de noviembre de 1967. Es un disc-jockey francés de música electrónica, especializado en producir música house. David Guetta nació y creció en París, en el seno de una familia judía sefardí de Marruecos. Está afincado en Ibiza (España). A los 13 años comenzó a mezclar sus primeros vinilos. A la edad de 15 años David Guetta empezó a organizar fiestas en el sótano de su casa. Con 17 años, trabajó como DJ en el Broad, lanzando su carrera. Entre 1988 y 1990, mezcló música house en la Radio Nova.

Con su estilo club dance/house, sus primeros éxitos europeos fueron «Money» y «Just a Little More Love». En 2005, con su sencillo «The World Is Mine» alcanzó el número uno en las listas dance por toda Europa y se volvió conocido por el gran público por un anuncio de gomina de L’Oréal, donde es el actor principal. El 13 de agosto de 2005 participó en el Festival Español de Creamfields, donde también participaban The Chemical Brothers y Carl Cox. En el 2009 es considerado el tercer mejor DJ del mundo, por la revista DJmag y el listado de Internet TheDjlist.

Ha colaborado en el 2009 con el grupo Black Eyed Peas con el éxito I Gotta Feeling. En el 2:22 y 3:54 del videoclip aparece realizando un cameo y trabaja como DJ principal en Pacha Ibiza los jueves en la famosa fiesta F*** me I’m famous.

David Guetta se ha destacado por sus excelentes trabajos musicales, siempre superando lo hecho anteriormente, prueba de esto se puede ver reflejada en el rápido ascenso que ha tenido, por dar un ejemplo, las impresionantes escaladas que da cada año en el Top 100 Dj de la revista DJmag, quedando en el 2009 en el tercer lugar de este prestigioso ranking.

David Guetta es hijo de un restaurador marroquí de confesión judía sefaradí, David Guetta inició su carrera musical a los 17 años, como disc jockey en discotecas locales. Paralelamente, estudiaba Derecho. Comenzó tocando y mezclando en «Broad», una discoteca gay de Les Halles,en el centro de París. En esa época, los DJs mezclaban la música en las discotecas, escondidos del público. Así, David Guetta declaró:

Cuando comencé en París, el DJ era un anónimo, un menos que nada. Un día, fui a Londres y vi que allá la música house ya era producida, todas las luces apuntaban hacia ella. Invertí todos mis ahorros en discos de música electrónica y, a mi regreso, llegué a un acuerdo con los dueños de las discotecas que me empleaban: Renunció a mi caché; pero, a cambio, hago mi propia programación y mi propia promoción.

Trabó amistad con Kien, que también trabajaba en «Broad», y reparó en su talento durante las primeras veladas de acid house. «Broad se convirtió en un éxito y Kien lanzó la temporada siguiente la noche semanal Unity en «Rex-Club» con David Guetta al mando de 8 DJs confirmados, entre ellos Didier Sinclair.

Entre 1988 y 1990, mezcló música house en la Radio Nova. Su primera aparición en televisión tuvo lugar en el canal France 3 el 8 de enero de 1991 en el programa humorístico La Classe. Ese año mezcla el sencillo Nation Rap con Sídney. Luego, Guetta y Kien lanzan las noches «Princess of the World» en la antigua discoteca «Queen» y las noches house.

A inicios de 1990, Kien y David Guetta toman la dirección artística del nuevo club «Folies Pigalle», un antiguo cabaret de Pigalle. La prensa comienza a interesarse en la moda creada en ese cabaret, lugar antes dedicado a la prostitución y convertido en una pista de baile. El barrio de Pigalle se convierte progresivamente en un lugar llamativo y lleno de arte, dedicado a la música alternativa y a nuevos sonidos. Así, la Boule Noire, el Élysée-Montmartre o incluso el mítico Chat Noir de Aristide Bruant se vuelven salas de conciertos y clubes de moda, que atraían a una muchedumbre cada vez más numerosa. Dos años más tarde, Philipe Fatien los llama para que se encarguen de la dirección artística en la inauguración de una sucursal de «Queen» en los Campos Elíseos. David Guetta invitó a disc jockeys reconocidos para que fueran a remezclar, entre los cuales se encontraban Little Louie Vega, David Morales, DJ Pierre y Roger Sanchez.

En 1994, Cathy Guetta en esa época mesera en la discoteca «Les Bains Douches» y Frank Maillot (quien trabajaba en «Ball» en Saint-Tropez) se unen al equipo conformado por David Guetta y Kien para las noches de Bataclan, en las cuales transformaban a esta sala de concierto todos los fines de semana en un club del momento. David Guetta se convirtió en directo de «Pink Paradise» junto con su esposa, así como en propietario del «Sweet Bar» en París y del restaurante «Tanjia» en Marrakech. Bataclan servirá de trampolín para David y Cathy Guetta para retomar el «Palacio». Luego, David se ocupará de la dirección artística de establecimiento como «Les Bains Douches». En 1996, comienza a presentarse en Berlín.

El año 2002 significó un punto de quiebre en su carrera: vendió todas las discotecas del que era accionista para lanzarse como productor discográfico, cansado de ocuparse de problemas en las instalaciones y de citaciones a la comisaría por peleas. Así, declaró: «no había elegido esta carrera donde gestionó los problemas de los inodoros tapadas […] Un día, me di cuenta de que no me divertía.

Carrera de DJ y de productor

En el 2011 es considerado el mejor DJ del mundo, por la revista DJmag y el quinto en el listado de Internet TheDjlist.

El último sencillo de este dj, tiene el título de «Titanium», el cual ha trabajado al lado de la cantante Sia Furler. Actualmente están realizando la producción video musical de este último sencillo, el cual se espera que tenga gran éxito e impacto entre los fans de este dj.

Discografía

En el 2007, fue lanzado el tercer álbum de Guetta, Pop Life. El álbum fue un éxito en el Reino Unido e Irlanda, así como en la Europa continental. De acuerdo con EMI en 2010, el álbum ha vendido un total de 530.000 copias en todo el mundo. El primer sencillo «Love Is Gone» alcanzó el número 1 en las listas del American Dance y en el Billboard Hot 100.

Su cuarto álbum de estudio, One Love, fue lanzado digitalmente el 21 de agosto de 2009 y físicamente el 24 de agosto de 2009 en Europa y el 25 de agosto en los Estados Unidos. Su primer sencillo «When Love Takes Over», junto con Kelly Rowland con la edición de Solid State of Mind alcanzó el puesto nº 2 en las listas de sencillos de Francia y el nº 78 en los EE.UU. Billboard Hot 100 de Billboard. El segundo sencillo del álbum, «Sexy Bitch», junto con Akon, alcanzó el puesto nº 2 en Francia y el nº 5 en los Estados Unidos. Asimismo, grabó «One Love» con Estelle, «Memories» con Kid Cudi y «Gettin’ Over» con Chris Willis. El álbum ha vendido 1,4 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento, según Billboard. El 29 de Agosto de 2011 David Guetta lanzo el álbum «Nothing But The Beat» el cual obtuvo Nº1 en ventas en distintas tiendas y la posición 7 en Dance/Electronic Albums según Billboard.