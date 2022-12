En una ciudad ucraniana liberada de Rusia, los líderes judíos locales son acusados ​​de colaboración

Por David I. Klein

( JTA ) — Cuando las tropas rusas cruzaron la frontera con Ucrania en marzo, miles huyeron de las ciudades que serían las primeras en su camino. Pero en Kherson, la ciudad portuaria del sur con valor estratégico para los rusos, el rabino Yosef Itzhak Wolff decidió quedarse.

Su decisión de quedarse lo puso en línea con la filosofía de su movimiento judío, Jabad-Lubavitch, cuyos rabinos generalmente se comprometen con las ciudades donde están estacionados y permanecen allí en las buenas y en las malas.

Pero su decisión también podría costarle la capacidad de servir a los judíos de Kherson. Según un informe de esta semana en The New York Times , Wolff se encuentra ahora en Alemania, preocupado porque algunos en Kherson lo acusan de colaborar con las fuerzas rusas.

Mientras tanto, un miembro de su comunidad judía enfrenta cadena perpetua por sus acciones durante los caóticos primeros días de la guerra, según el informe del New York Times.

Rusia capturó Kherson el 2 de marzo y, durante meses, la ciudad sufrió una ocupación brutal que se saldó con cientos de muertos y decenas más de “desaparecidos” o torturados, según Human Rights Watch .

Entre los que vivían en la ciudad ocupada estaba Wolff, un rabino nacido en Israel que llegó a Ucrania hace casi 30 años, justo después de la caída de la Unión Soviética y la independencia de Ucrania. Durante los últimos 13 años, había presidido una comunidad judía en Kherson estimada antes de la guerra en 8.000 personas.

En los primeros días de la guerra, el trabajo de Wolff para suministrar alimentos, medicinas y al menos algo parecido a un alegre Purim a su comunidad fue muy publicitado.

Durante un viaje, informó el Times of Israel, esquivó balas y llevó comida de regreso a la ciudad desde la frontera con Crimea, donde su hermano también es rabino. En otro, según Chabad.org , salió a repartir comida mientras los tanques rusos atravesaban la ciudad.

“A pesar de los intensos combates en las calles de Kherson, el rabino Yosef Wolff no abandonó a su comunidad ni por un momento, permaneciendo en la ciudad devastada por la guerra y sirviendo a la población local”, dijo el rabino Motti Seligson, portavoz del movimiento Jabad. le dijo a la Agencia Telegráfica Judía. Llamó a Wolff un “verdadero héroe del pueblo judío y para las personas de buena conciencia en todas partes”.

Antes del Holocausto, Kherson era un importante centro de la vida judía, con unas 26 sinagogas, pero ahora solo queda la de Wolff. Y antes de la guerra, era como los centros de Chabad en todo el mundo: sirviendo a una comunidad local, pero también dando la bienvenida a caras desconocidas, incluidos visitantes extranjeros.

El rabino Wolff enciende una menorá en Kherson

Abrir las puertas a los recién llegados adquirió mayor gravedad después de que comenzó la guerra y los rusos entraron en Kherson. Durante gran parte del año, no estaba claro si Ucrania recuperaría el control de la ciudad o si se volvería como Crimea y permanecería bajo la ocupación rusa. Pero el mes pasado, Ucrania liberó a Kherson, generando escenas de júbilo y poniendo bajo sospecha a cualquiera que se perciba como colaborador del ejército ruso.

Algo de esa sospecha recayó en Wolff, quien había permitido que los soldados rusos rezaran en su sinagoga. Los soldados eran oficiales judíos que habían llegado con guardias armados, le dijo a The New York Times.

En los días posteriores a la liberación, se fue de Kherson y Ucrania a Alemania. Ahora, con los esfuerzos en marcha para penalizar a los colaboradores, le dijo al periódico que no está seguro de cuándo o si regresará.

Entre los que permanecieron en Kherson se encontraba un miembro destacado de la comunidad judía que ahora está siendo procesado por sus elecciones en medio de la desordenada realidad de la ocupación.

Illia Karamalikov, propietaria de un club nocturno y miembro del consejo de la ciudad de Kherson, era cercana a Wolff y con frecuencia le permitía a Chabad usar el espacio de su club nocturno para eventos, dijo el rabino a The New York Times.

En los primeros días de la ocupación, Kherson descendió a un estado de anarquía. La administración civil ucraniana se adelantó a las fuerzas rusas y, después de conquistar la ciudad sin mucha resistencia, Rusia asumió poca responsabilidad por su administración y, en cambio, envió soldados a otros objetivos, como las regiones vecinas de Odessa, Mykolaiv, Kryvyi Rih — presidente ucraniano Voldymyr La ciudad natal de Zelensky y, en última instancia, Kyiv.

Los saqueos eran rampantes y, sin electricidad ni líneas de suministro, las miles de personas que permanecían en la ciudad se enfrentaban a un riesgo real de morir de hambre.

Fueron los lugareños quienes lograron traer de vuelta una apariencia de orden. Karamalikov ayudó a organizar una patrulla comunitaria de 1.200 efectivos para hacer cumplir los toques de queda y vigilar a los saqueadores.

Fue en ese papel, según el informe del New York Times, que se encontró cara a cara con un piloto ruso perdido y confundido, a quien sus hombres habían llevado cautivo. Karamalikov mantuvo al prisionero en un armario de su casa durante una noche, antes de tomar la decisión de devolverlo ileso a las fuerzas rusas.

Eso le valió una acusación de 12 páginas de Ucrania, ya que entró en conflicto con las nuevas leyes promulgadas al estallar la guerra que estipulan que “la cooperación con el estado agresor, sus formaciones armadas o su administración de ocupación” son punibles como actos de colaboración. bajo el código penal de Ucrania.

Muchos de los que hablaron con The New York Times dijeron que las leyes no tienen en cuenta la realidad de vivir bajo ocupación.

“Todas estas personas que se escaparon nos están juzgando”, dijo Wolff al periódico. “Estos son tiempos crueles”.

Al devolver al soldado, Karamalikov supuestamente “organizó una mayor participación de un militar ruso en la agresión contra Ucrania”, según su acusación.

Pero muchos en Kherson no están seguros de qué otra opción tenían. La organización de vigilancia comunitaria de Karamalikov era una fuerza voluntaria y no militar cuyo poder limitado implicaba presionar a los saqueadores para que hicieran servicio comunitario. Haber dañado al soldado los habría convertido en combatientes contra Rusia.

“Nos preguntamos más tarde: ¿Deberíamos haber matado al soldado y haberlo mantenido en secreto?”. uno de los vigilantes de Karamalikov, Andriy Skvortsov le dijo a The New York Times. “Pero he decidido que no, eso no hubiera sido bueno”.

“Con una vida en sus manos, no puedo imaginarme a Illia matando a nadie”, dijo Wolff al periódico. “Lo que hizo fue la decisión más humana que pudo tomar”.

