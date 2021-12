La comunidad judía Uruguay y el Presidente Lacalle Pou juntos en Januká

En Uruguay hay una muy bella comunidad judía, y noches pasadas, el embajador de Israel en ese país, , Yoed Magen invitó, entre otros, al presidente Lacalle Pou a encender en su residencia, una de las luminarias de Januká. Quien también estuvo allí fue el vicepresidente del Comité Israelita Central, miembro del Ejecutivo Sionista Central, hombre de una enorme trayectoria comunitaria, Gerardo Stuczynski, con quien dialogamos en Radio Jai.

Respecto del momento tan especial que se vivió en la casa del Embajador y sobre el vínculo de la comunidad judía con el Presidente, Gerardo contó que “la relación con Lacalle Pou es muy cálida y estrecha”, aunque es tradicional que la comunidad se haya relacionado con todos los presidentes de todos los partidos políticos. Sin embargo, reveló que este presidente tiene una enorme vitalidad, juventud y un conocimiento muy profundo de la colectividad judía en general y del tema de Medio Oriente en particular: “Evidentemente nos sentimos muy a gusto y tenemos un interlocutor válido, quien fundamentalmente está dispuesto, no solamente a asistir a los eventos, sino también a escucharnos”, destacó. Y agregó: Nuestro relacionamiento es excelente, y a pesar de estar acostumbrados a los buenos lazos, esto no deja de hacernos sentir satisfechos”.

Sin embargo, aunque el vínculo de la comunidad judía con el gobierno es “excelente”, recordó haber tenido momentos de crisis, específicamente durante el gobierno de Mujica con el que tenían una muy buena relación. Sucedió en momentos de la guerra con Hamas en 2014, cuando tanto el expresidente y su canciller de entonces, hoy secretario general de la OEA, Luis Almagro, salieron con declaraciones muy duras durante la guerra, condenando fuertemente a Israel y construyendo una identidad moral entre dos bandos: un estado democrático como Israel y una organización terrorista como es el Hamas que disparaba misiles sin importa dónde cayeran. “Fue un momento de gran rispidez que nos sorprendió para mal y que nos ofendió mucho”.

Hoy la OEA es un pilar de lucha contra el antisemitismo, y Almagro tiene diversas iniciativas de condena. Hoy afirma que el antisionismo es antisemitismo. “Nos alegramos por ese cambio, pero existen registros fotográficos en los que se lo ve a Almagro, en plena guerra de Gaza, luciendo una bufanda con el símbolo palestino.

Acerca de la situación sanitaria, y de la vida comunitaria judía, indicó Gerardo que “Uruguay ha sido uno de los países donde la pasamos mejor”. “La Comunidad no está creciendo, sin embargo, hoy, 2 de diciembre, se coloca la piedra fundamental de un edificio que se construirá en Pocitos, adonde se trasladará la sede central del Comunidad Israelita del Uruguay, que está emplazado desde siempre en el barrio Centro de Montevideo. La gran cantidad de población judía que se ha ido mudando a la zona de Pocitos, hizo necesario este proyecto de trasladar la sede Israelita allí, “un lugar hermoso cercano al mar”.

“Una de las comunidades judías de mundo que crece es la comunidad judía de Punta del Este, que está integrada por una gran cantidad de argentinos”. Y expresó: “Le debemos mucho a los argentinos en la construcción del bellísimo Punta del Este, precisamos que vengan los argentinos”, indicó.

Explicó que, sin embargo. existe un proceso, para los argentinos en general, y en particular para los de la comunidad judía, los que decidieron “cruzar el charco”, venir a radicarse a Uruguay, y que en su mayoría elige Punta del Este, “un lugar maravilloso”. La Comunidad de allí está creciendo porque se está nutriendo por la llegada de miembros argentinos de la colectividad”, subrayó.

La comunidad judía Uruguay ha sido en su momento, el uno por ciento de la población del país, en donde se siente la presencia judía. Y Stuczynski señala que “según dicen”, la Comunidad en 1948 era de 50 mil judías, “una comunidad tan pero tan sionista, la más judía del mundo, que hay un porcentaje enorme de uruguayos que viven en Israel, pero que mantienen sus vínculos: “Hay hijos de uruguayos que nacieron en Israel, que se sienten uruguayos, un vínculo muy estrecho de dos vías”, concluyó.

