Organizado por el Keren Kayemet Leisrael (KKL), se llevó a cabo un congreso de pastores evangélicos en Israel. Los religiosos que tienen un vínculo con el Pueblo judío, como el pueblo de D.s a partir del relato bíblico suelen viajar y llevar masivamente a peregrinos a Tierra Santa.

Nili Pitchon es la Directora para Latinoamérica, España y Portugal del KKL, y la referente en la organización de este encuentro, en diálogo con Radio Jai brindó detalles de lo que allí sucedió.

“Fue una experiencia maravillosa, para el KKL y para todos los participantes, fueron 42 líderes cristianos de 15 países de América Latina, la mayoría de ellos eran pastores, pero había también políticos, congresistas de diferentes países”, comenzó relatando. Destacó que, entre ellos, los honró con su presencia el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien tuvo la tarea de “retornar” la embajada de sus país a la capital de Israel, Jerusalem. “Realmente fue algo increíble compartir esa semana con ellos en nuestro país”, expresó.

Respecto de las actividades específicas del programa, Pitchon contó que esta vez quisieron mostrarles otras cosas de Israel. La mayoría de ellos ya había visitado Israel y había hecho el recorrido del mundo cristiano, todo aquello importante para su fe. “Pero, desde el KKL, decidimos mostrarles nuestro Israel”, subrayó.

Comenzaron visitando las instituciones nacionales, fueron al edificio madre del KKL en Jerusalem, lugar emblemático en el que el 29 de noviembre de 1947 todo el mundo bailaba y celebraba la votación sobre la Partición de Palestina, y allí hablaron sobre la historia del Keren Kayemet, de su fundación, y del porqué de su creación hace 120 años. Luego, por supuesto recorrieron la Ciudad Vieja, la Ciudadela de David; pero que, lo diferente esta vez fue que un día entero los llevaron alrededor de la Franja de Gaza “Era para nosotros muy importante que vieran la realidad con sus propios ojos y no lo que escuchan en los Medios”. Y ocurrió que el grupo quedó sorprendido por lo que allí pudo ver y vivenciar. Allí hablaron con los habitantes locales, con el intendente de Sederot; entraron a un refugio y pudieron experimentar lo que significa contar 10 segundos para buscar un lugar para salvar la vida. Vieron los senderos de seguridad que planta el KKL para proteger a la gente. “Nunca creían que así podría ser la realidad, les contaban, pero nunca lo podían imaginar así”, expresó Nili con emoción. Los llevaron a la Cúpula de Hierro, estuvieron también en Samaria, donde hicieron el camino de los Patriarcas. Y les mostraron la Universidad de Ariel para contarles sobre el increíble crecimiento de esa Casa de Estudios, que recibe a estudiantes locales, árabes y judíos que viven en Samaria, y de todo el mundo.

Pitchon destaca el momento en que estuvieron en la Comunidad de Peduel, lugar al que llaman “el balcón del país” y desde donde se puede ver el mar Mediterráneo y ahí tener verdadera dimensión de lo que son esos 14 kilómetros que separan Samaria de Tel Aviv.

“El Keren Kayemet es Israel y donde se necesita, ahí estamos”, respondió Nili frente a la pregunta sobre el porqué tomar la iniciativa de realizar este Congreso, que parecería estar desvinculado del rol esencial del KKL, que es el de la forestación, cuidado de la tierra y de la naturaleza.

La referente sostuvo que en Israel son líderes mundiales en ecología y sustentabilidad, pero que el KKL no es únicamente eso, que el KKL son muchísimos otros proyectos: de Seguridad, de avance tecnológico, no todos vinculados con la ecología. Indicó que, además, la Institución representa al pueblo de Israel por entero y no solo al del Estado de Israel, el de todo el mundo. Por ello, sostiene que es importante para ellos tener cada vez más líderes en el mundo que puedan transmitir la voz de la verdad, la voz de lo que acontece hoy en día, Dijo que estos pastores tienen mucha influencia y que, con el amor que tienen por el pueblo de Israel, pueden transmitir el mensaje de paz y de verdad que existe en Israel y que no se transmite por los diferentes Medios del mundo.

Por supuesto invitaron a los Pastores, y hacen extensiva la invitación a todos los que deseen, a plantar un árbol en la Tierra Santa, a hacerlo a través del KKL, para “que el desierto sea cada vez más pequeño para albergar más vida sobre esta tierra”.

El contingente, feliz por lo vivido, que fue totalmente diferente a lo de los viajes tradicionales conocidos, expresó su agradecimiento por “haberles permitido entrar a vuestra cocina”.

Pitchon, satisfecha por lo realizado, señaló que “lo principal de un congreso como este, no es el congreso en sí mismo, es lo que pasa el día después”. Dijo que trabajar el post congreso es lo más importante, para poder el año próximo ver cómo se puede continuar con esta iniciativa, para que muchas más personas conozcan todo esto.

