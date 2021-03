Luego de las inmorales resoluciones contra Israel emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU , Radio Jai dialogó con Gerardo Stuczynski, vicepresidente del Comité Central Israelita de Uruguay.

Este fue parte de su análisis

“Tomamos el voto de Uruguay en las Naciones Unidas con mucha sorpresa, hace seis meses hubo un cambio de canciller y se produjo una votación en contra de Israel en otra comisión de la ONU, fue el propio canciller Bustillo quien se reunió con el ex presidente Julio María Sanguinetti y a la salida de esa reunión le explicó a los medios, no a la comunidad judía, que el apoyo a una resolución anti israelí fue un error circunstancial que lamentaba y tomó medidas al respecto; cambió a su director de asuntos políticos, todo de forma unilateral. Como el canciller expresó que Uruguay es amigo de Israel, con eso fue que nos quedamos, entonces este nuevo voto lo tomamos con sorpresa y desagrado”.

“Tiendo a pensar que en una situación de pandemia tan grave, con los temas que estamos viviendo en la actualidad, para una votación de rutina anti-israelí no creo que se le haya consultado al presidente Lacalle Pou. En lo personal no creo que el presidente haya sabido de esta decisión, creo que es una iniciativa del canciller porque además en la página del ministerio, justifica esta votación porque no lo considera un error”.

Stuczynski ahondó en sus declaraciones:“No creo que haya una guerra diplomática entre Argentina, Uruguay e Israel por la sencilla razón que el consuetudinario que estos países voten en contra de Israel a pesar de que en otros foros se declaran amigos, es decir que no es la primera vez que pasa. Pero la guerra diplomática que si existe es la guerra palestina para imponer su narrativa porque la resolución en cuestión es redactada por los palestinos con la base ideológica que sustentan, y los países que consideran lejano el asunto palestino-israelí votan con la intención de defender los derechos humanos, pero si uno analiza lo que está pasando, la verdera violación a los derechos humanos en esos territorios se produce fundamentalmente a manos de quienes gobiernan Palestina. Es una verdadera batalla diplomática que los palestinos libran contra Israel porque en la batalla bélica no tuvieron los resultados que querían”.

“Nos vemos envueltos en una coyuntura que hace 48 horas el gobierno dispuso medidas restrictivas debido a la pandemia porque los contagios se han disparado, estamos en un contexto muy especial y como comunidad tenemos que evaluar si es el momento para pedir una reunión con el canciller para expresar nuestro desagrado”.

“En la votación anterior en la ONU, fue el ex presidente y ex senador Julio María Sanguinetti, junto a otros políticos, quienes hicieron públicamente un planteo de desagrado con la posición uruguaya en un foro similar, estamos experimentando restricciones a la movilidad y quizás para muchos este sea un tema secundario. Por ahora no ha habido muchas repercusiones, a no ser por el seno de la comunidad, en la que el sentimiento generalizado es de gran desagrado, lo vemos con muy malos ojos”.

