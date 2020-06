La periodista Roxana Levinson brindó un panorama de la situación de Israel frente a lo que parece ser una nueva ola de contagios de Covid-19 y la cercanía de la fecha establecida para la anexión del Valle del Jordán y ciudades de Judea y Samaria.

“Mucha gente tiene la sensación de que el gobierno se apuró y por eso ahora estamos pagando las consecuencias de quizás haber abierto demasiado y de no haber formado la conciencia social que se requiere para que la gente pueda moverse por la calle, ir a trabajar, mandar a los chicos a las escuelas y demás, y al mismo tiempo seguir cuidándose y cumpliendo las normas y restricciones, cosa que en este momento y en este lugar, prácticamente, no se hace”, graficó Levinson.

Dijo la conductora del informativo en español de Kan-Reka desde Israel, que “en las últimas 24 horas, la policía de Israel puso la mayor cantidad de multas desde el comienzo del groso de Corona y llegó a las 1600. Yo te puedo asegurar que solamente en mi barrio, en Tel Aviv, he visto mucho más de 1600 personas sin mascarilla en la calle. Mientras hubo un gobierno de transición en el que dos o tres personas tomaban las decisiones y hacía falta el Coronavirus para mostrar que estamos en crisis y hay que formar un gobierno de unidad, todo funcionaba. Desde el momento en que se formó este gobierno y se formó el `gabinete de Corona´, las cosas se salieron de control. Las instrucciones no son claras, por momentos no son coherentes, y por momentos son contradictorias”

“Hoy se habló de un caso en una escuela donde pusieron a una cantidad de chicos en aislamiento por un maestro que se contagió pero en realidad los chicos no coincidieron con él en ningún momento, y nadie se tomó el trabajo de organizar eso. Hay bastante descontrol y al mismo tiempo hay cosas muy bien manejadas que hacen que los resultados sean buenos”. expresó.

En relación a los resultados satisfactorios en el índice de mortalidad que tiene el Coronavirus en ese país señaló la periodista que “si se hubiera previsto el tema de las instituciones geriátricas, el numero sería todavía mejor”.

El tema político en Israel tiene por epicentro la “anexión” del Valle del Jordán y las ciudades judías principales de Judea y Samaria.“En este momento la conversación acerca de la anexión se divide en dos, o un gran signo de pregunta: la gente que dice que no sabe qué va a pasar, o la gente que dice que no se va a hacer. Pero lo cierto es que nadie sabe qué va a pasar de acá al 1 de Julio. Tampoco se sabe si el propio Netanyahu ya tomó una decisión al respecto, y tampoco se sabe si va a haber luz verde de la casa blanca. Uno de los ministros del gobierno y una de las personas más allegadas a Netanyahu, David Amsalem, acaba de decir que no es seguro que EEUU de luz verde para realizar la anexión. Cuando todo esto empezó, Trump estaba muy lejos de las situación en la que se encuentra hoy en día”, explicó.

“Si bien Netanyahu tiene mayoría en la Kneset (el parlamento israelí) para poder votar la anexión y transformarla en ley, dentro del gobierno no hay acuerdo”, concluyó Levinson.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.