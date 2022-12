El Secretario de Culto de la Nación en Radio Jai

Según estudios realizados en la Argentina un 90% de la población se declara creyente. Hay 9 religiones principales y cerca de 40 cultos.

El embajador Guillermo Oliveri, Secretario de Culto de la Nación de la República Argentina visitó los estudios de Radio Jai donde en extenso comentó de su trayectoria como el hombre que por más años ha desempeñado esta función. 2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015 y 2019 a la actualidad.

Oliveri comenzó su militancia política y social en la parroquia de su Baradero natal en la provincia de Buenos Aires en una agrupación de jóvenes que se llamaba Shalom.

Con la recuperación de la democracia y en paralelo a sus estudios de veterinaria en la Plata vuelve a la militancia activa dentro de las unidades básicas del peronismo y pasa a tener responsabilidades como concejal, presidente de bloque y de la cámara.

Su ingreso en el rol de Secretario de Culto se da casi de una manera fortuita. Cuando Nestor Kirchner comenzaba su lanzamiento a la gran arena nacional es convocado por Alberto Fernández junto al actual diputado Eduardo Valdés, Julio Vitobello, actual Secretario General de la presidencia y algún otro, a una reunión con el candidato que tenía una bajísima intención de voto. “Ahí comenzamos a trabajar. Cuando finalmente Nestor es elegido Presidente Eduardo Valdés me dice Guillermo hacete cargo de Culto”. Yo no sabía nada, venía de una formación católica pero no sabía del mundo de las religiones. Comencé a estudiar, recorrer y conocer. Ha sido una experiencia maravillosa que me ha permitido comprender la diversidad de cultos que tenemos en la República Argentina. Lo más importante ha sido el conocimiento de las personas, el vínculo personal y afectivo. Cuando sos amigo, las cosas se dicen de manera franca y eso ayuda, señala Oliveri.

Tenemos más de 45.000 templos en la república argentina, el año que viene gracias a un proyecto con el Secretario general de Las Naciones Unidas, Antonio Guterres se presentará un mapa virtual (una especie de google map), con las ubicaciones de todos estos establecimientos en el país.

Obviamente en la entrevista no se pudo obviar la relevancia que significa que por primera vez en la historia el mundo cuente con un Papa venido del fin del mundo y tan porteño. El vínculo de Bergoglio con Kirchner “dos toros peleando por el poder”, las dificultades en el vínculo entre ambos, la reconciliación de Francisco con Cristina Kirchner, la no venida del Papa a su país natal y muchas anécdotas muy jugosas de la relación con el Sumo Pontífice.

Respecto de su experiencia con la comunidad judía en su diversidad el funcionario dice haberse enriquecido con el conocimiento de la misma. Recuerda dentro de tantas visitas realizadas una a la sinagoga de la calle Camargo del Rabino Sacca donde los concurrentes hablaban como en una asamblea.

Finalmente, y abordando el tema de la libertad religiosa en el país abordamos el tema del status especial que tiene la Iglesia Católica desde la constitución, incluso siendo la Argentina un país laico. Oliveri indica que la iglesia católica viene dando pasos para dejar esos privilegios y que todos los credos estén en un pie de igualdad. Desde el Estado debemos apoyar en un pie de igualdad a todas las religiones.

Escuche completa la entrevista con Guillermo Oliveri, un referente del diálogo

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai