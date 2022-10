Grupos de estudiantes de Harvard organizan un evento con el activista palestino Mohammed El-Kurd, provocando protestas de estudiantes pro-Israel

Las organizaciones de estudiantes de Harvard organizaron una discusión el lunes sobre la desinversión y el activismo juvenil con el organizador de Black Lives Matter, Marcus McDonald, y el escritor palestino Mohammed El-Kurd, quienes provocaron protestas de algunos estudiantes proisraelíes que criticaron su retórica como antisemita, informó The Harvard Crimson.

Más de 170 afiliados de Harvard asistieron a la charla, titulada “Confrontando la violencia estatal”, que fue copatrocinada por grupos de estudiantes, incluido el Comité de Solidaridad con Palestina y la Campaña de desinversión de prisiones de Harvard. Cuando los asistentes ingresaron al Emerson Hall para el evento, más de 30 manifestantes exhibieron la bandera de Israel y ondearon carteles que criticaban a El-Kurd.

Poco después de que comenzara el evento, los manifestantes ingresaron a la sala de conferencias y sostuvieron carteles en la parte trasera de la sala.

Durante la charla del lunes, El-Kurd describió su experiencia con “la violencia patrocinada sistemática e institucionalmente”. El-Kurd creció en Sheikh Jarrah, un barrio de Jerusalén Este.

“En nuestra rabia de ver a policías y soldados asaltar nuestras casas, nos han llamado de todo tipo de cosas y nos han acusado de todo tipo de intolerancias”, dijo. “Pero eso demuestra que aquellos que se atrevan a resistir la violencia colonial, aquellos que se atrevan a resistir la violencia estatal se encontrarán con desinformación, se encontrarán con protestas, se encontrarán con acusaciones sin fundamento”.

El-Kurd, un activista de 24 años y crítico abierto de la “ocupación de Palestina por parte de Israel”, ha recibido críticas de organizaciones proisraelíes como la Liga Antidifamación y grupos universitarios como Harvard Hillel y la Iniciativa Harvard Israel por la retórica antisemita.

El-Kurd criticó la descripción que hacen los medios de los activistas palestinos, diciendo que están etiquetados en el “binario de tropos de un terrorista o una víctima”. McDonald habló sobre su activismo contra el racismo y la supremacía blanca como organizador principal del capítulo de Charleston Black Lives Matter.

“Específicamente, la violencia sancionada por el estado es algo que hemos visto desde que llegamos aquí”, dijo McDonald. “Si miras la historia, puedes ver que tiene sus raíces en la supremacía blanca, tiene sus raíces en la violencia basada en la raza”.

La presidenta de Harvard Hillel, Natalie L. Kahn ’23, quien ayudó a organizar la protesta del evento, dijo que si bien cree que “el diálogo es muy importante”, la retórica de El-Kurd ha “cruzado la línea”.

El rabino Jonah C. Steinberg, director ejecutivo de Harvard Hillel, escribió un correo electrónico a los miembros de Hillel el lunes por la mañana denunciando la invitación de El-Kurd para hablar en el campus.

En respuesta a las críticas al evento y al orador, el organizador del PSC, Joshua D. Willcox ’23-’24, dijo que el PSC “condena todas las formas de discriminación, incluido el antisemitismo”.

Shira Z. Hoffer ’25 dijo que si bien siente que la “retórica de El-Kurd a menudo pasa del sentimiento antiisraelí y antisionista al antisemitismo”, apoya su invitación al campus como un medio para fortalecer el discurso académico.

Según la publicación, el evento recibió críticas como que esperaban que el evento fuera “bloqueado” por la administración, y el portavoz de la Universidad de Harvard escribió que “la libertad de expresión es esencial para una educación en artes liberales y ciencias” en una declaración a The Crimson luego de la protesta.

Más de una docena de policías de la Universidad de Harvard estaban estacionados alrededor de Harvard Yard el lunes, revisando las identificaciones de los estudiantes en las entradas al Yard. Los oficiales también estaban estacionados dentro de Emerson Hall, donde tuvo lugar el evento.

Durante el evento, El-Kurd aconsejó a los jóvenes activistas que “recuerden que la liberación requiere sacrificios”, citando la reacción violenta que ha recibido.

“Las personas que protestaban por mi defensa, las personas que difamaban mi nombre, difundían información falsa sobre mí, no podían mover un pelo de mi cuerpo”, dijo El-Kurd durante el evento. “No es porque sea fuerte, y no es porque sea poderoso, sino porque cuando lo pones en perspectiva, ¿qué me van a hacer un montón de niños llorones de la Ivy League?”.

Willcox dijo que centrarse en la protesta en lugar de la causa del evento “solo contribuye a descentrar la narrativa por completo y alejar el enfoque del discurso que puede ser productivo”.

“Después de que alguien ha hablado sobre la violencia estatal, sobre la limpieza étnica y la liberación de los negros en este país y los palestinos, y la única forma de interacción sobre la que [The Crimson] quiere que se escriba es la forma de reacción violenta, en última instancia, dice mucho sobre la reducción del problema a esta única narrativa”, dijo Willcox.

Asmer A. Safi, un organizador de PSC, elogió el evento por llamar la atención sobre la causa de la desinversión y “atraer a personas de todos los ámbitos de la vida”.

“Eso es algo que muestra el cambio de narrativas que está teniendo lugar en el campus en virtud de la participación que seguimos teniendo y la participación que sigue aumentando todo el tiempo”, dijo Safi. “La gente entiende que la causa es más que solo los ataques flagrantes que recibimos cada vez”.

