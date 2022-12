 Musk saca a Kanye West de Twitter después de que publicara la estrella de David fusionada con la esvástica

Artista suspendido tras diatriba en la que elogió a Hitler y los nazis; ‘Hice lo mejor que pude’, dice el nuevo jefe de la compañía, pero West ‘nuevamente violó la regla contra la incitación a la violencia’

Elon Musk expulsó a Kanye West de Twitter el viernes “por incitación a la violencia”, luego de que el rapero publicara una imagen que mostraba una esvástica entrelazada con una estrella de David.

La publicación se produjo horas después de una entrevista con el teórico de la conspiración Alex Jones, en la que West provocó indignación al declarar su “amor” por los nazis y su admiración por Adolf Hitler.

La foto fue subtitulada con las palabras “Amo a todos #lovespeech”.

West también había compartido una foto de Musk sin camisa siendo rociado con agua, con la leyenda: “Recordemos siempre esto como mi último tweet”.

En respuesta, Musk dijo: “Solo aclarando que su cuenta está siendo suspendida por incitación a la violencia, no una foto mía poco halagadora”.

“Hice lo mejor que pude. A pesar de ello, volvió a violar nuestra norma contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida”, tuiteó Musk.

Musk, quien anteriormente se autodenominó “absolutista de la libertad de expresión”, ha dicho repetidamente que cree que todo el contenido permitido por la ley debería estar permitido en Twitter, y trató de rehacer la organización de redes sociales después de que tomó el control en octubre.

En una aparición de una hora en Infowars, el programa encabezado por Jones, West, ahora conocido como Ye, usó una máscara negra que cubría completamente su rostro, mientras despotricaba sobre el pecado, la pornografía y el diablo.

“Me gusta Hitler”, dijo West varias veces.

West ocultó su rostro por completo bajo una máscara que no tenía aberturas en los ojos ni en la boca.

Sin embargo, Jones se dirigió a él como West mientras hablaban, Infowars facturó la entrevista como si fuera con West, y en un momento Jones tomó el teléfono celular de West y publicó un tweet en su cuenta que apareció en tiempo real.

West, quien ha insinuado que se postulará para presidente de EE. UU. en 2024, ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la enfermedad mental, pero su comportamiento errático sigue generando preocupaciones.

El empresario ha visto desmoronarse sus relaciones comerciales tras una serie de comentarios antisemitas, ya que el otrora titán de la moda y la música parece haber entrado en una espiral inquietante.

En Infowars, West provocó risas sorprendidas e incluso desacuerdos del presentador de extrema derecha Jones.

“También veo cosas buenas sobre Hitler”, le dijo a Jones. “Este tipo… inventó las autopistas, inventó el mismo micrófono que yo usaba como músico, no puedes decir en voz alta que esta persona alguna vez hizo algo bueno, y terminé con eso”.

Hitler no inventó ninguna de esas cosas.

“Terminé con la clasificación, cada ser humano tiene algo de valor que trajeron a la mesa, especialmente Hitler”, dijo, y agregó: “Me gusta Hitler”.

Jones, un provocador en serie al que se le ordenó pagar cientos de millones de dólares en daños por afirmar que uno de los tiroteos escolares más mortíferos de Estados Unidos fue un “engaño”, intervino que “los nazis eran matones e hicieron cosas realmente malas”.

West no retrocedió.

“Pero también hicieron cosas buenas. Tenemos que dejar de insultar a los nazis todo el tiempo… Amo a los nazis”, dijo West. “Amo a los judíos, pero también amo a los nazis”.

Horas después de la entrevista, la plataforma de redes sociales Parler, una de las favoritas de los conservadores por su enfoque moderado hacia la moderación, dijo que no había acuerdo para que West comprara el atuendo.

Alex Jones: The Nazis were thugs.

Kanye West: "But they did good things too. We gotta stop dissing the Nazis all the time." pic.twitter.com/hCdZIYoGqr

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) December 1, 2022