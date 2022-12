Kanye West elogia a Hitler, se llama a sí mismo nazi en una entrevista desquiciada

El rapero hace una extraña aparición junto al negador del Holocausto Fuentes en un programa presentado por el teórico de la conspiración de derecha Alex Jones, acusa a Netanyahu de intentar robar a su familia

El rapero Kanye West elogió a Adolf Hitler y dijo que la gente no debería criticar a los nazis en una entrevista con el teórico de la conspiración de extrema derecha Alex Jones el jueves, lo que provocó una nueva ronda de condenas al rapero antisemita que recientemente cenó con el expresidente estadounidense Donald Trump.

“Veo cosas buenas sobre Hitler”, le dijo West, quien también se hace llamar Ye, a Jones durante la extraña aparición en Infowars Network, junto con el negacionista del Holocausto Nick Fuentes. “Cada ser humano tiene un valor que trajeron a la mesa, especialmente Hitler”.

La entrevista con West, cuyo rostro estaba oculto bajo un pasamontañas negro, también incluyó comentarios antisemitas de Jones, quien se refirió a una “mafia judía”, y Fuentes, un supremacista blanco abierto que ha sido llamado el “director de campaña” de West.

Jones, un provocador en serie al que se le ordenó pagar cientos de millones de dólares en daños por afirmar que uno de los tiroteos escolares más mortíferos de Estados Unidos fue un “engaño”, trató de rechazar los elogios de West a Hitler y los nazis, diciendo que “los nazis fueron matones e hicieron cosas realmente malas”.

“También hicieron cosas buenas”, dijo West. “Tenemos que dejar de insultar a los nazis todo el tiempo”.

West también apuntó al líder del Likud, Benjamin Netanyahu, que recuperará el poder en Israel en las próximas semanas, alegando que el político estaba tratando de llevarse a la familia del rapero.

“Tenemos que controlar los libros de historia, tenemos que controlar los bancos y tenemos que ir y matar gente”, dijo West mientras imitaba a Netanyahu y sostenía una red destinada a representar al ex primer ministro.

It's this kind of thing. Here is Kanye talking to a prop "Bibi Netanyahu" he brought with him. Unbelievably, this is one of the more tame parts of the interview.pic.twitter.com/ldirzIwxOf

— Ben Collins (@oneunderscore__) December 1, 2022