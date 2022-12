Reducción de la jornada laboral en Argentina e Israel

Mientras que en Argentina avanza la idea de reducir la jornada laboral, en Israel la jornada semanal está limitada a 42 horas desde abril de 2018.

Esta orientación está en consonancia con la tendencia mundial en la materia, donde se avanza hacia una clara reducción de la carga horaria laboral

La disminución del tiempo de trabajo tiene diversas justificaciones, como, por ejemplo, la necesidad de facilitar la reestructuración de los puestos de trabajo, mejorar la productividad laboral, promover una mayor calidad de vida de los empleados, etc.

Normalmente, cuando se proyecta el acortamiento en la extensión de la jornada laboral, se lo hace sin afectar la remuneración devengada por cada trabajador, ni los derechos adquiridos.

Países como Argentina o México, con 48 horas semanales, se ubican entre los de jornada laboral más extensa del mundo.

Según los datos de la OCDE (la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), en materia de crecimiento económico hay una relación directa y son esos países los de menor crecimiento del PBI. También desde la OIT (la Organización Internacional del Trabajo) se plantea que el estrés laboral causa un mayor ausentismo y una menor productividad.

En Israel la jornada laboral se encuentra regulada por una ley especial desde 1951, e históricamente estaba limitada a 45 horas semanales. Pero desde el año 2018 se verifica un claro interés de reducirla progresivamente, fijándola en 42 horas semanales, para quienes cumplen una jornada completa.

Según declaraciones de miembros del Gobierno argentino, no obstante, lo dificultoso que sería legislar actualmente en estas cuestiones, si sería factible instrumentar reducciones parciales mediante convenios colectivos, en todas aquellas actividades donde la productividad y las condiciones lo permiten. Tambien en el Congreso hay diversas propuestas de reducción de horas de trabajo semanales, que por ahora no han prosperado.

Sin duda que el debate en este asunto está abierto, registrándose una clara corriente de pensamiento afín con la necesidad de buscar esquemas laborales alternativos y mas flexibles a las exigencias actuales.

DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ

