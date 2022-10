El Ejército de Israel elimina al principal comandante terrorista de la Guarida de los leones

Las FDI abatieron al comandante superior y miembro fundador de la Guarida de los leones durante una redada el lunes en una fábrica de bombas en Shechem (Nablus).

Por Pesach Benson

Cinco terroristas palestinos afiliados al grupo fueron abatidos, incluido Wadi al-Houh, de 31 años, quien a principios de este año fue uno de los miembros fundadores de la organización. Un sexto palestino fue abatidos por soldados mientras lanzaban una bomba incendiaria durante un enfrentamiento en la aldea cercana de Nabi Saleh, según anunció el Ejército de Israel.

“El terrorista Wadi al-Houh murió en el intercambio de disparos”, dijo el primer ministro Yair Lapid a la radio Kan de Israel el martes por la mañana.

“Israel nunca será disuadido de actuar por su seguridad. Parte de este escuadrón son personas que asesinaron a Ido Baruch, y en el momento en que nos lastimaron a nosotros, a los soldados de las FDI y a los civiles israelíes, deben saber que terminará mal”, agregó Lapid.

El Primer Ministro se refería a un tiroteo desde un vehículo en Samaria que mató al Sargento Primero Ido Baruch a principios de octubre y muchos otros ataques de los que el grupo se ha atribuido la responsabilidad.

Los palestinos se enfrentaron con los soldados durante la redada; Los videos que circulaban en las redes sociales mostraban disparos, explosiones, neumáticos quemados y lanzamiento de piedras, así como altavoces de mezquitas que pedían a los palestinos que combatieran la incursión.

Los medios palestinos informaron que al menos 20 palestinos resultaron heridos. Ningún personal israelí resultó herido.

Según funcionarios israelíes, el grupo terrorista pensó que su ubicación, en las estrechas calles de la casbah de Shechem, disuadiría a las FDI de atacar, informó Ynet . También creen que el grupo terrorista no tiene más de 30 miembros.

“Los nacionalistas palestinos, que no están afiliados a ninguna organización terrorista, han estado lanzando ataques. No están bien organizados y no son los mejores terroristas del mundo”, dijeron los funcionarios a Ynet. «Pero debido a su proximidad a los asentamientos, son un desafío».

La guarida de los leones es un grupo terrorista relativamente nuevo que se opone a la Autoridad Palestina y se ha vuelto demasiado popular para que Ramallah lo controle . Además, goza de popularidad y legitimidad palestinas por “proteger Naplusa y la Tumba de José de las fuerzas israelíes”, dijo una fuente palestina a Haaretz .

The Jerusalem Post informó que Houh había publicado comentarios en Facebook contra los intentos de la Autoridad Palestina de desarmar al grupo al traer a sus miembros a los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina.

La redada se produjo inmediatamente después de una misteriosa explosión en Shechem el sábado por la noche que mató a Tamer Kilani , otro alto comandante del grupo terrorista. Algunos informes palestinos dijeron que Kilani fue asesinado por su propio explosivo, mientras que otros dijeron que fue asesinado por una motocicleta con trampa explosiva.

Los informes de los medios hebreos dijeron que Kilani estuvo personalmente involucrado en una serie de ataques con granadas y disparos contra israelíes en Samaria mientras planeaba otros. En septiembre, envió a un terrorista palestino con un arma y explosivos para llevar a cabo un ataque con víctimas masivas en Tel Aviv. Una posible masacre fue frustrada por agentes de policía en Jaffa que vieron al terrorista actuando de manera sospechosa.

Según Haaretz , Lions’ Den está compuesto principalmente por jóvenes palestinos seculares, muchos de los cuales se han asociado con otras facciones políticas o terroristas, como Fatah, Hamas, la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina.

En respuesta a la redada del lunes, las facciones palestinas, incluido el gobernante Fatah, convocaron una huelga general en Shechem y un «día de furia». Una declaración emitida por Nabil Rudeineh, portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, calificó la redada israelí como «un crimen de guerra».

Fuente: United with Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai