“La elección se va a definir prácticamente por el número de votantes árabes que vayan a las urnas” – Spectorovsky

Albeto Spectorovsky, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, comentó a los oyentes de Radio Jai sobre el escenario político en Israel en vísperas de las elecciones que se estarán llevando a cabo el 1 de noviembre.

El entrevistado remarcó que el factor que determinará de manera casi exclusiva el resultado de las próximas elecciones es el clivaje político existente en torno a la figura del ex primer ministro y líder de la oposición Benjamín Netanyahu (apodado Bibi): “La división política que se está dando en estos momentos no ha cambiado por la violencia en los territorios ni por cualquier acontecimiento por fuera de lo pro-Bibi y anti-Bibi”.

El escenario existente de alta polarización en el electorado israelí respecto al líder del Likud, implica una gran probabilidad de que los resultados de las elecciones arrojan una división de la Knesset entre los dos bloques mayoritarios que no le permita a ninguno de ellos conseguir los 61 escaños necesarios para la adquisición de una coalición mayoritaria. Como consecuencia de aquello, “la elección se va a definir prácticamente por el número de votantes árabes que vayan a las urnas”, explicó Spectorovsky. “Si van muchos árabes a las urnas, entonces el movimiento pro-Bibi no va a tener el 61 mandato que necesita como para decir ‘gane las elecciones y puedo formar gobierno’. En cambio, si la población árabe no va en gran número y baja de un 40% de votación, entonces es probable que los partidos políticos que componen el bloque de derecha pro-Bibi lleguen a 61”. Las encuestas llevadas a cabo hasta el momento, “indicarían que no va a haber una gran votación entre la población árabe”, por lo que nos encontraríamos en el primero de los escenarios retratados.

Spectorovsky detalló que la esperada ausencia en las urnas de grandes porciones de la población árabe-israelí se debe tanto a una desilusión por parte de aquella parte de la ciudadanía respecto a los resultados obtenidos de la participación política en lo que hace a su bienestar material, un sentimiento de indiferencia respecto al clivaje en torno a Netanyahu, y una decepción sobre la influencia que logran ejercer en el gobierno. Asimismo, remarcó que, “lo interesante en el asunto es que Netanyahu ni siquiera los provoca, y trata de no provocarlos para no incitarlos a votar”.

Por otro lado, el entrevistado se refirió al creciente apoyo político recibido por los partidos de extrema derecha, Otzma Yehudit y Sionismo Religioso, encabezados por Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich respectivamente. “Aparentemente Ben Gvir se transformó en la estrella del Rock and Roll de la votación, todos hablan de que conseguiría entre 12 y 13 mandatos, prácticamente tiene el mismo apoyo que Gantz, que es ministro de defensa y fue jefe del Estado mayor”, remarcó Spectorovsky. Detalló que aquel político cuenta con creciente “apoyo entre las clases populares y entre los jóvenes, jóvenes rebeldes de los cuales muchos ni siquiera son de derecha, sino que les gusta la rebeldía y la osadía”. Se trata de “un rebelde de derecha que apunta a todas las causas”, sintetizó.

Spectorovsky resaltó que el “gran debate” ocurrirá una vez pasadas las elecciones, cuando tras la conformación de una nueva Knesset las diversas fuerzas políticas que la integren inicien las negociaciones para la conformación de una coalición de gobierno. En consecuencia, se podrá ver “quién hace coalición con quién y quién rompe filas para hacer coalición con el otro lado”. Asimismo, también existe la posibilidad de que ninguno de los bloques consiga formar una coalición mayoritaria, un escenario que “sería muy conveniente para el primer ministro Yair Lapid, que se quedaría otros 7 meses en el cargo”, hasta la efectuación de una nueva llamada a elecciones.

Redacción Tomás Polakoff

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai