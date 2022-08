Israel no acordó liberar a los prisioneros de PIJ, ve la posibilidad de un acuerdo más amplio de Gaza con Hamas

Los funcionarios dicen que Jerusalén no accedió a la liberación de prisioneros para poner fin a la Operación Amanecer, pero insinúan que hay señales de que Hamas está listo para avanzar en las conversaciones para llegar a un acuerdo sobre los cautivos israelíes.

Altos funcionarios israelíes expresaron optimismo el lunes por la mañana sobre las perspectivas de que se mantendría el nuevo alto el fuego con la Yihad Islámica Palestina, pero enfatizaron que Jerusalén no accedió a las demandas de que libere a los miembros del grupo terrorista que arrestó recientemente.

“Ahora podemos comenzar a mirar hacia la siguiente fase”, dijo uno de los funcionarios que informó a los periodistas israelíes.

El acuerdo mediado por Egipto, que entró en vigor a las 11:30 pm del domingo, puso fin a un conflicto de tres días que comenzó el viernes con ataques israelíes que mataron a un alto comandante de la PIJ. Posteriormente, los terroristas palestinos dispararon alrededor de 1.100 cohetes hacia el territorio israelí, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron objetivos de la Yihad Islámica y mataron a otro de los principales líderes militares de la organización respaldada por Irán en Gaza.

También hubo señales de que la Operación Amanecer, y la forma en que terminó rápidamente, conduciría a un progreso adicional en las conversaciones con Hamas y PIJ en Gaza, dijeron los funcionarios.

“Somos absolutamente conscientes de que existe una oportunidad posterior que no queremos perder”, dijo uno de los funcionarios, destacando los intentos en curso para organizar el regreso de los cautivos civiles israelíes y los cuerpos de los soldados de las FDI retenidos por Hamas. , entre otros imperativos.

“Se han recibido las señales de Hamas en las últimas semanas”, continuó el funcionario. “Queremos llevar las cosas adelante, y no conformarnos solo con un alto el fuego con PIJ”.

El grupo terrorista Hamas tiene en su poder a dos israelíes vivos, Avera Mengistu e Hisham al-Sayed, así como los cuerpos de dos soldados israelíes: Oron Shaul y Hadar Goldin.

Israel y Hamas han mantenido conversaciones indirectas en un intento de llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros. Un acuerdo similar en 2011 para liberar al soldado israelí Gilad Shalit de las garras de Hamas vio en libertad a 1.027 prisioneros de seguridad palestinos, muchos de ellos terroristas convictos.

Sin embargo, Israel no está dispuesto a liberar a los prisioneros de PIJ que la organización quiere ver liberados.

Durante las conversaciones de alto el fuego, Israel no accedió a liberar a Khalil al-Awawda, un miembro de la Yihad Islámica Palestina que está en huelga de hambre en protesta por su detención sin cargos por parte de Israel, y al líder del grupo terrorista en Cisjordania, Bassam al-Saadi, quien fue arrestado la semana pasada en un movimiento que se cree que desencadenó la ronda de violencia en Gaza, dijeron los funcionarios.

Israel no tiene intenciones de liberar a los prisioneros antes de tiempo, según ha podido saber The Times of Israel.

Los funcionarios también expresaron su satisfacción con los esfuerzos diplomáticos de Israel que condujeron a la operación y durante la misma, señalando a Egipto, Qatar y Estados Unidos como actores clave.

“Conocían todos los elementos de nuestra toma de decisiones de antemano, y también nuestros esfuerzos para evitar actuar y garantizar que [la operación] fuera lo más limitada posible”, dijo uno de los funcionarios.

Jerusalem inicialmente esperaba que PIJ se plegara bajo la presión de los países antes mencionados, y de Hamas, para abandonar los planes para atacar a Israel, obviando la necesidad de una operación, dijeron los funcionarios.

A medida que aumentaron las tensiones, Israel restringió el movimiento cerca de la frontera con Gaza para reducir la fricción y dificultar que la PIJ lleve a cabo un ataque de francotiradores o antitanque, pero entendió que no podía mantener sus ciudades fronterizas en esas condiciones por mucho tiempo.

Una vez que Israel determinó que una escalada era inevitable, el objetivo era atacar a las células de la Jihad Islámica Islámica y a los líderes principales que planeaban ataques, evitando al mismo tiempo atacar objetivos de Hamás.

Israel también buscó lograr una rápida reducción de la tensión, determinando que una operación prolongada corría el riesgo de causar daños involuntarios que empujarían a Hamás a la lucha.

Los esfuerzos de alto el fuego comenzaron el sábado, el segundo día de la operación. “Entendimos que PIJ no estaba logrando lo que quería. Los golpes en su contra fueron significativos”, dijo un funcionario.

Según los funcionarios, el hecho de que el secretario general de la Yihad Islámica Palestina, Ziad Nakhaleh, estuviera en Teherán reuniéndose con el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica le hizo más difícil aceptar un alto el fuego.

Hubo discusiones sobre un alto el fuego humanitario temporal el sábado por la noche, pero el primer ministro Yair Lapid rechazó esa oferta e insistió en el cese total de las hostilidades.

El liderazgo político de Israel inicialmente quería que el alto el fuego entrara en vigor el domingo por la tarde, revelaron los funcionarios, pero tuvo que esperar unas horas más para permitir que las FDI completaran las operaciones.

Los funcionarios estaban especialmente complacidos con el papel de Egipto. “La mediación egipcia fue muy intensa; nuestra relación con ellos es extremadamente estrecha”.

El funcionario también elogió el papel que desempeñó Qatar, llamando al país del Golfo “un jugador que crea estabilidad económica”.

Israel no tiene relaciones diplomáticas con Qatar, aunque los dos países mantuvieron relaciones comerciales y diplomáticas de bajo nivel entre 1996 y 2009. Desde entonces, ha habido algún contacto continuo, especialmente en asuntos relacionados con la Franja de Gaza.

Los funcionarios también dijeron que Lapid entendió las sensibilidades en torno a embarcarse en una campaña militar antes de una elección, y trató de explicar completamente su razón de ser a los ministros y al público.

Israel está programado para sus quintas elecciones desde 2019 el 1 de noviembre.

Hamás al margen

Hamas, que gobierna la Franja de Gaza y ha combatido a Israel en cuatro operaciones importantes desde que Israel abandonó el territorio costero en 2005, presionó a la Jihad Islámica para que diera su consentimiento al cese al fuego, según los funcionarios, advirtiendo que “[la Jihad Islámica Islámica] está poniendo en peligro a la población”.

“Sabíamos en todo momento que Hamas quería mantenerse al margen” del conflicto, dijeron los funcionarios.

Sin embargo, dijeron, Hamas fracasó en su responsabilidad de trabajar para evitar un conflicto al presionar a PIJ antes de que comenzara.

Trabajadores palestinos esperan en el cruce de Erez en Beit Hanoun, en el norte de la Franja de Gaza, mientras esperan para ingresar a Israel para trabajar, el 13 de marzo de 2022. (Attia Muhammed/Flash90)

“Esa es una expectativa que tenemos de alguien que presume de gobernar la Franja y su población”, dijo uno de los informantes.

Hamas se mantuvo al margen de la lucha debido a las políticas militares y civiles de Israel durante el último año, argumentaron los funcionarios. “Eso incluye la Operación Guardián de los Muros y los importantes incentivos económicos para la población”.

El potencial daño económico a las familias de Gaza por tener prohibido el ingreso a Israel de miles de trabajadores tuvo el efecto en Hamas que Israel quería, dijeron. En junio, Israel aumentó el número de permisos de trabajo para los palestinos en la Franja de Gaza a 14.000, un aumento del 100 % con respecto al verano anterior.

El regreso a las políticas regulares de Israel hacia Gaza ocurrirá gradualmente y ocurrirá de una manera que “envíe un mensaje sobre el futuro”, dijo uno de los funcionarios.

Se espera que estas políticas se vuelvan a implementar en los próximos días.

El lunes, el enlace militar con los palestinos anunció que los cruces entre Israel y Gaza se reabrirían con fines humanitarios después de una evaluación de seguridad.

La reapertura permitió nuevos envíos de combustible a Gaza, después de que los cierres llevaron a que la única central eléctrica de la Franja redujera drásticamente sus operaciones.

El organismo del Ministerio de Defensa, ampliamente conocido por sus siglas COGAT, dijo que se realizará una reunión para considerar la reapertura total de los cruces si se mantiene la calma en el sur.

La terminal de Erez entre Israel y Gaza, que sirve como único paso de peatones para los palestinos en el enclave costero, fue alcanzada el domingo por morteros lanzados desde Gaza, según el Ministerio de Defensa.

