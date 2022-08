Las tensiones entre Serbia y Kosovo son “una reproducción pequeña de lo que sucede entre Rusia y Ucrania” – Luis Rosales

Luis Rosales, diputado, periodista y Máster en Relaciones Internacionales, dialogó en Radio Jai sobre el incremento de las tensiones en la Península Balcánica y la situación de la guerra ruso-ucraniana.

El entrevistado alertó que “si le ponemos otra fecha podrían ser los titulares de algunos diarios […] de las vísperas de la Primera Guerra Mundial”. “Parecería que estamos viviendo las vísperas de algo complicado y complejo, ojalá que sean solo reminiscencias, parecidos solo superficiales que no inicien procesos similares a los que se iniciaron en aquellas épocas”, desarrolló.

Aquello se debe a que se ve nuevamente “una Rusia muy activa con mucha fuerza en una mano y la Cruz ortodoxa en otra que intenta recuperar su área de influencia y Serbia replicando eso”. Asimismo, argumentó que “los Balcanes en ebullición son una constante”, siendo el mismo lugar donde “por la muerte del Archiduque húngaro se inició la Primera Guerra Mundial”.

Explicó que a pesar de que los Balcanes son una región de pequeñas dimensiones, debido a su ubicación geográfica y características topográficas se “han generado a lo largo de los siglos muchas diferencias en pequeños territorios” que la convierten en un auténtico “polvorín”. A pesar de que “todo eso es más chico que la provincia de Córdoba […] tienen religiones, idiomas, historias, dinastías, casas reinantes diferentes”. Aquello es producto de sus sucesivas conquistas por parte del Imperio Austrohúngaro, de religión católica apostólica romana, y del Imperio Otomano, de fe musulmana. Asimismo, existió una importante influencia de la Iglesia Ortodoxa en la región, “originalmente desde Constantinopla, después de Grecia, y después de Rusia como la tercera Roma”.

Rosales desarrolló que el actual conflicto entre Serbia y Kosovo “es una reproducción pequeña de lo que sucede entre Rusia y Ucrania”. Detalló que así como “Rusia cree que los ucranianos son parte de Rusia y que nunca debieron independizarse, el gobierno serbio y los serbios tienen una sensación de que ellos tienen un destino manifiesto de un país mucho más grande del que tienen ahora”. Aquello se debe a que Belgrado nunca aceptó realmente el sucesivo desprendimiento del resto de las provincias de la antigua Yugoslavia, no reconociendo siquiera la declaración de independencia de Kosovo en 2008.

Afortunadamente, resaltó que “hay bastante reaseguro de que esto no escale demasiado”, debido a que “están más controlados los serbios en su vecindario que los rusos en el suyo”. Aquello es producto del hecho de que el resto de los países balcánicos posee el apoyo de la OTAN y de la Unión Europea, estando todos ellos en una u otra organización, o en conversaciones para ingresar a ellas.

Por otro lado, Luis Rosales, se refirió a la la guerra ruso-ucraniana, remarcando que el hecho de que “no esté en el epicentro de las noticias internacionales, no quiere decir que no estén pasando cosas”, sino que simplemente “se ha rutinizado dentro de los medios internacionales y de las agencias de noticias”. Detalló que aquello se debe a que “las guerras son muy distintas a la producción hollywoodense de la guerra”, dado a que mientras “en las películas permanentemente, en esa hora y media que estás viendo, te tienen en tensión, viendo sangre y el heroísmo […] las guerras son distintas en el sentido que hay un atentado, un bombardeo, y después pasan 4 días sin que pase nada”. “No es ni tan heroico, ni tan epopéyico, ni tan dramático” sintetizó.

Tales características que toma la guerra fuera de las producciones cinematográficas se ven claramente representadas en el actual conflicto en el noreste del continente europeo, donde se observa una “situación de empate empantanado”. Desarrolló que luego que Putin fallara en alcanzar sus objetivos iniciales de conquistar Kiev y derrocar al gobierno de Zelensky en unos pocos días, retirándose e iniciando la ofensiva desde el Este y el sur del país, el conflicto se ha tornado en uno comparable con una “guerra de trincheras”. Rusia todavía está lejos de cumplir sus objetivos, “el este y el sur está casi en un 20-25% bajo control ruso” y a pesar de que se encuentra avanzando sobre territorio ucraniano, lo hace con gran lentitud y con grandes costos: “Cada aldea son decenas de muertos, muchos soldados muertos de un lado y del otro, pérdidas materiales, evacuaciones”.

La situación de empate entre tales países se produce debido al “constante flujo de armas, respaldo financiero, respaldo comunicaciones de todo Occidente” hacia Ucrania, demostrando una “sorprendente unidad de los europeos y de los norteamericanos para ayudar” a Kiev en el esfuerzo de guerra. Matizó que se trata tan sólo de “una ayuda limitada, porque si todos estos países se decidieran a ayudar con todo a Ucrania, sería muy desbalanceado el asunto”, no pudiéndolo hacer por el riesgo que aquello implica del estallido de una guerra nuclear, con el régimen de Vladimir Putin, el cual “tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, más grande incluso que el de los Estados Unidos”. Asimismo, explicó que “se le provee a Ucrania de misiles de mediano alcance, pero no de largo alcance para que no se tienten y ataquen territorio ruso y escalen la guerra”.

Redacción Tomás Polakoff

