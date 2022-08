Carlos Gurovich, periodista de I24 News, comentó en Radio Jai las últimas noticias del Estado hebreo y del mundo judío.

El entrevistado se refirió a los informes publicados por The New York Times e Infobae, en los que dicen revelar información novedosa sobre el planeamiento y ejecución de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel en Argentina. Explicó que en realidad ninguno de aquellos medios divulgó información anteriormente desconocida, sino que es un “refrito” de “una entrevista que le habíamos hecho a Shabtai Shavit”, el director del Mossad al momento de los ataques terroristas en Buenos Aires. “Después de 28 años del atentado a la AMIA y 30 años de la Embajada de Israel, no hay nada nuevo bajo el sol, ya casi todo se sabe”, determinó

Sin embargo, se preguntó cuál es el interés por detrás de reflotar tal información, la cual alega que Irán no participó directamente en la ejecución de los atentados. Llegó a la conclusión de que proviene de “la necesidad que tiene la administración de Biden de mejorar la posición de Irán en el mundo”, para así obtener el visto bueno de la opinión pública para negociar un acuerdo sobre su programa nuclear.

Por otra parte, en lo que respecta a las disputas políticas en Israel de cara a las elecciones del próximo 1 de noviembre, comentó acerca de disputas al interior del Likud en torno a la celebración de internas partidarias. Desarrolló que “hay tres miembros del Likud que no aceptan que se hagan por regiones, quieren que se hagan a nivel nacional, lo cual va en contra del reglamento interno del partido”. En base a tales reclamos, “van a la corte suprema de justicia a pedirle que los ayude a cambiar las reglas internas del partido”.

