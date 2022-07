Como logró Israel salir de la inflación – Carlos Gurovich

Carlos Gurovich, periodista radicado en Israel, comentó a los oyentes de Radio Jai sobre el éxito económico conseguido por el Estado judío.

El entrevistado resaltó que en la década de los ochenta, el escenario económico en Israel era muy desalentador: “En el año 1985-86 la inflación en Israel era galopante cerca del 500% anual”.

Sin embargo, en aquel contexto se “formó un gobierno de Unión Nacional” para el cual se aliaron el Partido Laborista y el Likud, junto con sus pequeños “partidos satélites”. De ese modo, consiguieron ensamblar una alianza que “representaba a casi el 90% del electorado israelí”, teniendo la legitimidad suficiente para establecer las medidas económicas necesarias para paliar la crisis.

1. Eliminar subsidios

“La primera decisión Shimón Peres que toma, es quitar los subsidios absolutamente” explicó. Anteriormente, “en Israel había 200 kibbutzim de los cuales 50 eran exitosos y 150 daban pérdida” siendo sus actividades subvencionadas por el Estado de Israel. Por ello, se les incentivó a cambiar sus modelos de producción; a terminar con el subempleo y a enviar a las personas que ya no conseguían insertarse en la producción del Kibbutz a trabajar en las ciudades. Gracias a aquella medida, “el déficit fiscal se empezó a achicar”.

2. Terminación de la afiliación sindical obligatoria

En segundo lugar, el gobierno laborista de Shimón Peres, decidió que “la afiliación de sindicatos no [sería] obligatoria sino electiva. Por lo cual la mayoría de la población obrera se desafilió, diciendo para qué voy a pagar si no me ayudan en nada”.

3. Reforma del Estado

En tercer lugar, Gurovich destacó que para el inicio de la década del ochenta “el aparato burocrático estatal estaba un poco inflado”, por lo que se decidió reducir el sobreempleo estatal y establecer un “férreo control del presupuesto” .

Asimismo, para evitar que crecieran las tasas de desocupación, el Estado estableció una Agencia de Desempleo, encargada de ayudar en las búsquedas de trabajo, y programas de capacitación, para facilitar el acceso a nuevos puestos laborales.

4. Continuidad

Por otra parte, el entrevistado remarcó que fue fundamental que al terminar el gobierno de Shimon Peres y asumir Yitzhak Shamir (del Likud) bajo el acuerdo de coalición rotativo firmado entre ambos, el nuevo mandatario, a pesar de sus diferencias políticas, continuó con el programa económico establecido por su predecesor.

5. Educación

Por último, Gurovich remarcó la gran importancia del sistema educativo israelí para la resiliencia económica del país. Explicó que los estudiantes del país no solo deben atravesar un examen integrador al final de la secundaria y otro para el ingreso a las universidades, sino que también, entre medio de aquellos, atraviesan el servicio militar y (comúnmente) un año de viajar por el mundo. En consecuencia, los israelíes ingresan a su educación terciaria, con importantes experiencias de vida y habiendo conociendo la realidad con gran profundidad.

Gracias a la receta de cinco pasos explicada por Gurovich, Israel “a los cinco años bajó del 500% de inflación al 16%” y luego, “pasado el 16% pasamos otros cinco años más para llegar al 5% anual”.

