Natan Sharansky elogia la línea dura de Lapid sobre Rusia: salvar a Israel de la vergüenza mundial

Natan Sharansky elogia al primer ministro Yair Lapid por adoptar una línea dura ante las amenazas rusas de cerrar la Agencia Judía y por cambiar la posición de Israel sobre Ucrania.

“Sacó a Israel de la vergüenza mundial”, dice Sharansky al sitio de noticias Ynet, hablando de Lapid.

“La preocupación de Israel por decir la verdad sobre la invasión rusa me recuerda el estatus de los ‘judíos de la corte’, que tenían que decir ‘sí’ a un gobernante. Israel no es un estado cortesano, y ciertamente no de Rusia”, dice Sharansky.

Sharansky es un exprisionero de Sión, activista de derechos humanos, ministro del gobierno israelí y jefe de la Agencia Judía.

Fuente: The Times of Israel

