La puja por la presidencia de la Agencia Judía

El ministro de Inteligencia, Elazar Stern, parece ser el principal candidato para encabezar la organización judía sin fines de lucro más grande del mundo. Pero el retador Danny Danon puede tener una oportunidad.

La elección de Isaac Herzog como undécimo presidente del Estado de Israel desencadenó una lucha política por el nombramiento de su sucesor como presidente de la Agencia Judía.

Antes de 1948, la Agencia Judía fue el actor central en el establecimiento del Estado de Israel, y en los primeros años del estado desempeñó un papel vital en su desarrollo. Hoy maneja aspectos clave de la inmigración de judíos a Israel y sirve como el principal beneficiario de las donaciones de la Diáspora al estado judío.

La organización gasta, junto con varios grupos que cofinancian sus programas, el mayor de los cuales es el gobierno israelí, más de 370 millones de dólares cada año en Israel y en todo el mundo judío.

Por tradición, el primer ministro sugiere un candidato para encabezar la organización cuasi gubernamental, la organización judía sin fines de lucro más grande del mundo, y el candidato generalmente es aprobado por el comité de nominaciones de la agencia y luego por su junta de gobernadores.

Para ganar la nominación para encabezar la Agencia Judía, un candidato debe recibir el apoyo de nueve de cada 10 miembros del comité, liderado por el presidente de la Organización Sionista Mundial Yaakov Hagoel e incluyendo otros cuatro miembros de la WZO, tres representantes de las Federaciones Judías de Norteamérica y dos representantes de Keren Hayesod – United Israel Appeal.

El comité, cuyos miembros se reúnen con todos los candidatos, está programado para reunirse en las próximas semanas y debe pasar el nombre de un candidato aprobado a la junta de gobernadores a mediados de octubre. Aunque estas reuniones aún no han comenzado, ya hay agitación política entre bastidores.

Si bien el comité de selección no está obligado a votar por el candidato preferido del primer ministro, solo ha rechazado una vez la elección del primer ministro: la última vez, en 2018, cuando el entonces primer ministro Benjamin Netanyahu presentó al ministro del Likud Yuval Steinitz como candidato en la última minuto antes de una votación sobre Herzog, entonces la única persona en la carrera.

Ahora, algunos se preguntan si la carrera también está abierta esta vez .

El candidato del primer ministro será el ministro de Inteligencia Elazar Stern , pero se ha mencionado a un puñado de otros nombres prominentes, incluido el ex diputado del Likud y el embajador ante la ONU Danny Danon, para el cargo, y fuentes involucradas en el proceso de selección dijeron a The Times. de Israel que los líderes de la Agencia Judía pueden estar abiertos a otras opciones.

Además de Stern y Danon, los candidatos que han sido presentados como posibles reemplazos de Herzog incluyen al ex ministro de Asuntos de la Diáspora, Omer Yankelevich, y a la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, cualquiera de los cuales, de ser elegido, sería la primera mujer en encabezar la Agencia Judía. .

Stern: un socio cómodo para los judíos de EE. UU.

Tal como están las cosas actualmente, Stern parece tenerlo en la bolsa, con el respaldo tanto del primer ministro Naftali Bennett como del ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, quienes acordaron tomar la decisión sobre el nombramiento juntos.

Un ex general ortodoxo de las FDI , Stern ingresó a la Knesset en 2013 con el partido Hatnua, encabezado por Tzipi Livni. En el período previo a las elecciones de 2015, se unió a Yesh Atid de Lapid, colocando el 12 en su lista; simplemente se perdió la entrada a la Knesset cuando el partido ganó 11 escaños, pero se convirtió en diputado en septiembre de ese año cuando Shai Piron, como ministro del gobierno, renunció a su escaño.

Después de la formación del gobierno número 36 a principios de este año, Stern fue nombrado ministro de inteligencia, un puesto que, según se informa, irá a Eli Avidar de Yisrael Beytenu si Stern deja el gabinete por la Agencia Judía.

Si Stern es seleccionado para el puesto, sería el primer ex oficial de alto rango de las FDI en encabezar la Agencia Judía. La mayoría de los presidentes de la Agencia Judía eran diplomáticos, como Simcha Dinitz, y miembros prominentes de la Knesset, como el ex presidente Avraham Burg, y antes de Herzog, el ex prisionero soviético de Sion y activista de inmigración judío Natan Sharansky.

La carrera militar de Stern, sin embargo, puede encajar bien en el papel de director de la Agencia Judía: fue el comandante de la escuela de oficiales de las FDI, la institución educativa más importante del ejército, y más tarde se desempeñó como director del Cuerpo de Educación y Juventud y de la Dirección de Mano de Obra de las FDI.

También ha dirigido la Fundación para el Bienestar de las Víctimas del Holocausto y presidió el Proyecto Nacional de Etiopía.

Más significativamente, Stern sería un socio cómodo para los líderes generalmente más progresistas del mundo institucional judío estadounidense, incluidas las corrientes religiosas judías liberales representadas en la junta y el comité de nominaciones de la Agencia Judía.

Como voz clave de la ortodoxia liberal en la Knesset, Stern ha sido un crítico feroz de la decisión del gobierno de 2016 de suspender, debido a la presión de los líderes ultraortodoxos, un plan para garantizar a los judíos no ortodoxos un espacio permanente para la oración pluralista en la Muro Occidental.

Danny Danon: un fuerte retador con un aliado clave

A pesar de que Stern es el claro favorito para el puesto, Danon está emergiendo como un fuerte retador, cumpliendo muchos de los criterios buscados por el liderazgo de la Agencia Judía y manteniendo el favor de la figura clave en el comité de nominaciones.

Si bien cinco de los 10 lugares en el comité son tomados automáticamente por jefes de organizaciones judías de todo el mundo, cinco miembros más son elegidos por su jefe, Hagoel, un aliado cercano de Danon.

Hagoel, antes de ser nombrado para encabezar la WZO, sucedió a Danon como líder del grupo Likud Mundial, y los dos han trabajado juntos en varias organizaciones judías durante varios años. Durante ese tiempo, Hagoel se convirtió en un partidario clave de las diversas batallas de Danon dentro del movimiento Likud.

Danon es considerado un candidato atractivo para la Agencia Judía, e incluso sin la recomendación del primer ministro, parecería encajar en el proyecto de ley.

Durante sus años como embajador de Israel ante las Naciones Unidas en 2015-2020, estuvo en constante contacto con las comunidades judías en los Estados Unidos. No representa al judaísmo ortodoxo y comprende los movimientos reformistas, conservadores y otros movimientos progresistas entre los judíos estadounidenses.

Otra ventaja de Danon es que no llegaría al cargo como resultado de un arreglo político a la medida del gobierno, algo por lo que la Agencia Judía mostró desprecio en su rechazo a Steinitz como candidato en 2018, cuando Netanyahu impulsó su nombramiento en ordenar desocupar un puesto en el gobierno y agregar al MK David Bitan como ministro.

El comité de nominaciones tendrá que decidir si tres años después, con Stern, ahora está dispuesto a aceptar un arreglo político para dejar vacante un puesto en el gabinete enviándolo a la Agencia Judía.

Por TAL SCHNEIDER

Fuente: The times of Israel

