 “Nunca conocí, a lo largo de mi profesión, a ningún culpable que hablara bien de los jueces o de los fiscales” Alejandro Fargosi

El Dr. Alejandro Fargosi, abogado y exConsejero de la Magistratura, analizó en Pensando las Noticias, el difícil escenario político que atraviesa nuestro país, y se refirió al ataque permanente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Justicia argentina.

“Nunca conocí, a lo largo de mi profesión, a ningún culpable que hablara bien de los jueces o de los fiscales”, porque el culpable, por definición como no se puede defender, ataca el sistema que lo está poniendo en órbita”, expresó.

Indicó que, en el caso de Cristina Kirchner, el gran tema, primero, es que no cree que ella le haga caso a sus abogados, y segundo, que ya no nos está hablando a nosotros sino a ese 20 o 30 por ciento cautivo, porque “con nuestra plata les paga una vida sin trabajo”. Afirmó que lo que está haciendo es consolidarse en una situación en la que como ella dice que “solo la juzgan los votos y que, como la votaron, es inocente”

“Esta persona tiene exactamente la misma actitud que todos los déspotas de la historia, que cortan la relación con el orden establecido y lo canalizan a través de los votos que han conseguido bien en algunos casos, y mal en otros, porque fueron fruto de una práctica de dádivas para sus votantes”, señaló.

Reflexionó Fargosi sobre lo difícil de entender el porqué de tanta ambición de riqueza, sobre para qué quieren estos personajes ser multimillonarios, (que hicieron robando), si ni siquiera pueden caminar por la calle si no es rodeados de una guardia: “Cristina tiene 70 custodios”, remarcó.

Sobre esos y otros temas inexplicables, el abogado señaló que hay cuestiones sobre personajes de la política que deben trabajarse con psicólogos y psiquiatras. Dijo que “estos psicópatas” hacen cosas que son inexplicables para la mayoría de nosotros, porque “hacen el mal por el mal mismo”. Como ejemplo de eso, comenta haberse enfrentado, desde su profesión, a situaciones de clientes que ofrecen cosas buenas al estado, y que este, (el de otros gobiernos también) no los autoriza, aunque ello genere más servicios para la gente, más actividad económica, más dinero para el país. Dijo que hay un ejercicio del “noismo”, que en estos personajes tiene un enfoque muy claro: Ellos roban, y lo hacen a niveles descomunales, de tal manera que hasta sus secretarios se hacen millonarios.

Fargosi se pregunta qué van a encontrar nuestros tataranietos, cuando analicen esta presidencia. “¿Qué van a encontrar, Tecnópolis? ¡Terrible!” expresó. Y agregó que “hemos sufrido un atentado permanente sistemático y cotidiano de estos tipos que gobiernan y hacen un desastre, o que impiden gobernar y hacen también un desastre”-

Sobre las críticas de la Vicepresidenta a la Justicia, a la que acusa de persecución política, el abogado, que confesó estar acostumbrado a estos personajes, señaló que la crítica siempre es la misma, que como ellos no pueden demostrar su inocencia (porque no son inocentes) atacan a quien los juzga, y lo hacen hablándole a su 20 o 30 por ciento que es su electorado, planteando la duda, y además, apostándole a un truco que es perverso, que es el de tratar hacer enojar al juez, para que este reaccione, y cuando este reacciona, poder recusarlo. Recordó el entrevistado ese tribunal oral que tuvo que soportar las cosas que decía “esta mujer” (Cristina) sin poder contestarle, porque de hacerlo, inmediatamente iba a ser cuestionado y recusado. Al ser recusado un juez, hay que cambiarlo, y con ello se gana tiempo, que es la solución a sus problemas, porque así, empiezan a aparecer lo que se llaman “jueces subrogantes” (suplentes), que son jueces más fácilmente “apretables”, más fácilmente, comprables, “asustables”. “Todo esto es de una maldad realmente increíble, tan maldad como la de no haber mandado siquiera un representante al acto conmemorativo del asesinato de 85 personas el 18 de julio”, expresó.

Acerca del avión venezolano – iraní que continúa en la Argentina, y del que el país persa exige su salida, Fargosi declaró que Irán, además de ser un país sospechado de haber cometido un ataque a la Argentina, “eso fueron los atentados”, se niega además de entregar a los que la Argentina tiene que procesar, lo que implica que no es un país amigo. “Yo ni siquiera sé si como presidente tendría relaciones diplomáticas con Irán”. Y remarcó que poco le preocupa lo que Irán exija, y que lo que sí le preocupa es que se aplique todo el peso de las leyes cuando se cometen errores.

Explica el abogado que cuando aparece este tipo de descubrimientos, como el de este avión, que se produjo por casualidad, como los bolsos de López o la valija de Antonini Wilson, son probablemente la puerta de una pequeña punta de un iceberg que está sucediendo permanentemente, dijo que es algo que se sabe en Derecho Penal y que sucede.

Sobre cómo salir de esta crisis tan profunda, Fargosi opina que hay tres grandes sectores, en los que nosotros poco podemos hacer, porque no somos legisladores, no somos parte del Poder Ejecutivo ni somos jueces. “No tenemos ninguna de esas tres lapiceras que pueden hacer un cambio en la realidad argentina”, señaló.

“Tenemos un país maravilloso al que tenemos cada día peor”, lamentó. Y recordó una frase terrible del pensador Ortega y Gasset, que viviera exiliado en la Argentina en los años treinta. “La naturaleza recompone a la noche lo que los argentinos destruyen de día”.

Sin embargo, dijo que hay algo que los argentinos sí podemos hacer, que es la acción cultural, lo que estamos haciendo ahora, que es la de no callarnos, decir las cosas, sobre todo a los jóvenes que han conocido una realidad muy parcial, que no han tenido tiempo de ver una realidad más amplia. Decirles que las únicas voces no son la de estos tipos que manejan la imagen y la comunicación pública, incluso contratando actores y cantantes para que hablen bien de ellos. Señalarles que hay un mundo, y especialmente una maravillosa Constitución, que es un canto a la libertad. Explicarles que esa libertad debe ser concreta: libertad dónde quiero viajar, con quién me caso, qué médico me atiende, es decir, hacer lo que se me dé la gana mientras no dañe al otro.

“Tenemos que luchar por la libertad, la misma libertad que hizo que nuestros padres, abuelos o bisabuelos vinieran a la Argentina huyendo de las tiranías de Europa que los expulsó, y ahora nosotros estamos expulsando a nuestros sucesores porque nos dejamos gobernar por delincuentes”, concluyó.

