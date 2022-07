Entrevista a Natalia Roisman, coordinadora de Taglit Inclusivo

Taglit Argentina es parte de Bria ( Birthright Israel ), organización que convoca a jóvenes de todo el mundo con ascendencia judía a viajar a Israel como un regalo de la generación mayor. Los viajes son desarrollados por la empresa Javayá Israelit , (The Israeli Experience).

Cerca de 800.000 jóvenes que reúnen los requisitos para aplicar al programa, – tener entre 18 y 32 años y poseer ascendencia judía-han hecho la experiencia de un viaje transformador de sus vidas, viajando por 10 días a través del Estado de Israel .

Dentro de ese amplio número de participantes, hay varias decenas de jóvenes con capacidades diferentes que también llegan a Israel a través de Taglit.

Natalia Roisman es Lic en Psicología con una vasta trayectoria en el área de discapacidad, y coordinadora de Taglit Inclusivo, una modalidad diferencial del viaje regular de Taglit Argentina que permite a jóvenes con distintos tipos de discapacidad intelectual leve o moderada, ser parte de este regalo, adaptado a sus potencialidades, sin perder la esencia Taglit.

Radio Jai conversó con ella esta mañana para que relate los detalles de este especial acontecimiento, que es la posibilidad para muchos jóvenes de conocer y disfrutar el milagro de Israel junto a nuevos amigos, en una vivencia inédita e inaugural de sus vidas, en la mayoría de los casos.

Natalia comentó que Taglit Inclusivo comenzó a gestarse en el año 2018, en el seno de Taglit Argentina.a partir de su recorrido como madrijá (líder grupal) en los viajes regulares del Programa.

Su experiencia y especialización profesional en discapacidad la llevaron a interrogarse por este tipo de población joven, y buscar la manera de que pudieran incluirse de un modo integral, si bien algunos jóvenes con algún tipo de condición particular ya se habían incorporado al programa general.

“Pensar en adaptar el programa regular, especialmente el ritmo, a los jóvenes con algún tipo de discapacidad, es en esa adaptación donde está el mayor diferencial del viaje. Nuestro desafío fue como armar el proyecto, para que siga siendo el proyecto de Taglit, pero con las adaptaciones necesarias para que un montón de otros jóvenes puedan participar”.

El primer grupo viajó en 2019, y hace muy pocos días aterrizó el segundo grupo coordinado por Natalia y por Taglit Argentina, junto a cuatro madrijim ( líderes grupales) que viajaron en esta oportunidad.

Consultada por Radio Jai acerca de las diferencias entre este grupo y los grupos regulares, la responsable del programa acentuó la semejanza en la esencia: “sigue siendo Taglit Argentina. Taglit es un viaje único, -si lo comparamos con otros viajes grupales-; está muy bien pensado, tiene contenido, tiene la magia de cualquier viaje pero se le agrega el condimento de estar muy bien planificado , que es en Israel. Desde mi experiencia, el viaje tiene el mismo impacto. Mi rol cambia, antes era madrijá, ahora soy la coordinadora. Es un viaje súper transformador para los jóvenes”.

En referencia a lo específico de la discapacidad, Roisman señaló la importancia de que “es la primera vez de muchas cosas para ellos: es la primera vez que salen de sus casas, para muchos es la primera vez que viajan, que eligen su desayuno, que recuerdan tomar la medicación, que eligen su vestimenta, que comparten diez días con nuevos amigos”.

“Argentina es el único país que saca esta modalidad tan genuina a Taglit. No es una organización de jóvenes con discapacidad que está viajando; son jóvenes que previó a Taglit no se conocían, que cumplen exactamente los mismos requisitos que cualquier joven que aplica a Taglit. Para estos chicos la experiencia es súper transformadora. Son diez días sin que mamá y papá estén ayudando en todo”.

En este sentido, Natalia explicó que el viaje empodera a los jóvenes en afirmarse en hacer cosas para progresar en su autonomía. “Eso, es invaluable”.

Consultada por los temores propios que las familias pueden presentar ante la separación de sus hijos, la coordinadora del programa señaló que efectivamente las familias presentan estos sentimientos pero a la vez son ellas mismas las que proponen al joven aplicar al programa, por tanto,

Por sobre todo, “el acompañamiento es emocional y de empoderamiento. Viajamos con un hermoso equipo de madrijim y profesionales. Esto permitió que los chicos pudieran vivir el mismo viaje que sus hermanos, sus primos o algún amigo, y que todos pueden, -más allá del diagnóstico o de una etiqueta-“.

“Para nosotros, la discapacidad no es una limitación, quizás hay cosas que necesiten adaptación, o algunas situaciones en particular necesiten acompañamiento, pero todos pueden involucrarse en una tarea sencilla o una tarea que comporte un desafío cognitivo.Ahí está el cambio más importante: el cambio en la mirada sobre la persona con discapacidad. Creer que las personas con discapacidad no pueden hacer un montón de cosas es un concepto erróneo”.

Para concluir, Natalia transmitió a la audiencia su propuesta de acercarse a conversar, a consultar para evaluar posibilidades de atravesar este desafío vivencial para los jóvenes, disipar dudas y confiarlos a esta experiencia. “Lo más revelador de todo es confiar; una vez que confían en que sus hijos pueden, el resto fluye muy hermosamente”.

Para postular a Taglit ingresar en esp.birthrightisrael.com

