“Hay que ver que va a hacer el movimiento político con las medidas” – Ponce

El economista e ingeniero Miguel Ponce comentó a los oyentes de Radio Jai sus impresiones sobre las medidas anunciadas por la ministra de economía argentina, Silvina Batakis.

El entrevistado explicó que, “son anuncios que van en la dirección correcta pero hay que ver si pueden ser implementados”.

Remarcó que Batakis se enfrenta a importantes complicaciones en la arena política: “Hay un silencio atronador por parte de la vicepresidenta, por parte de la Cámpora y por parte inclusive de los funcionarios que están en el gobierno que responden a ese subsectores”. Agregó que “él único que se ha expresado es la ATE [Asociación de Trabajadores del Estado y no es un tema menor la representación de los empleados públicos”. Desde aquella organización “anunciaron salir a la calle en oposición a lo dicho [por la ministra]”, en especial a la política de congelamiento del ingreso de personal al Estado.

Asimismo Ponce destacó: “Hemos vuelto a un gobierno monocéfalo, pero donde quien ha quedado con el poder es la vicepresidenta, hecho inédito en la historia política de Argentina”. Sin embargo, explicó que, a pesar de ello, Batakis “anunció mucho más lo que los mercados esperaban escuchar que lo que el pensamiento de la vicepresidenta, en ejercicio de la presidencia, expresó en sus últimos mensajes”.

La tendencia más estatista de Cristina Fernández de Kirchner contrasta con las medidas anunciadas por la ministra de economía, entre las cuales Ponce destacó su decisión de “mantener el acuerdo con el fondo monetario, marchar hacia el equilibrio fiscal, congelar el ingreso de personal a las reparticiones públicas, que las reparticiones públicas gasten solamente lo que les ingresa, no defaultear la deuda en pesos”. En la misma línea, Batakis “dijo que no van a devaluar y que subirán las tasas de interés, que serán positivas para que el exceso de pesos no se vaya al dólar”.

Afortunadamente, ya se pudo observar el impacto positivo que tuvo el anuncio en los mercados: “Se logró que el dólar baje […] que el Banco Central, por primera vez después de mucho tiempo, volviera a comprar dólares […] además, los bonos en pesos subieron, pese a que todos los papeles cayeron en Wall Street porque tuvimos un lunes negro internacionalmente hablando”.

Ponce resaltó que “la ministra ha prometido un ahorro que va por arriba de los 600 mil millones de pesos”, lo cual “implica casi un punto del PIB, hecho que lógicamente genera incomodidad en los aliados”. Aquello se debe a que “hay que definir es qué sectores van a ser los que van a padecer el ajuste”, en un contexto en el que “hay muchas porciones del Estado que vienen subejecutando sus presupuestos y ya no van a tener margen alguno para recuperar ese tiempo perdido; lo que se gastó se gastó y lo que no se gastó va a quedar así”.

Desarrolló que el objetivo de la política de “cero déficit” y de “no gastar más de lo que tenemos” tiene entre sus objetivos evitar que el ajuste afecte “el pago a jubilaciones, pensiones, el AUH [Asignación Universal por Hijo] y el resto de los beneficios social que están indexados por ley, por lo que si quisiera tocar eso debería ir al Congreso”.

Por ello Ponce declaró: “Esto en realidad es un mini programa […] para poder seguir efectuando los desembolsos y llegar ordenadamente, o lo menos desordenadamente posible al 2023”. Aquello no coincide con las verdaderas expectativas, de quienes “se habían ilusionado con algo más profundo, es decir mandar un programa antiinflacionario de estabilización al Congreso de la Nación”. Desarrolló que lo esperado era más bien que “hubiese habido una amplia convocatoria [que generará] un programa mínimo, pero un programa al fin, que estableciera políticas de Estado no solo hasta el final del mandato sino hasta más adelante”.

Sintetizando, Ponce declaró: “Esta es una crisis esencialmente política más que económica. En todo caso es económica originada por la política”.

Redacción Tomás Polakoff

