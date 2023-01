“Linoy Ashram fue una gran revolucionaria del deporte y una gran inspiración para mí” Valentina Soza Lami

Valentina Soza Lami, es una apasionada y talentosa gimnasta santiagueña de 19 años, que sin la infraestructura y el apoyo económico necesario en las disciplinas de alta competencia, logró el título de Campeona Nacional Absoluta de Gimnasia Rítmica, en su categoría Senior B.

Valentina comenzó con este deporte a los 5 años, a los 11 ya comenzaba a competir: “A medida que entrenaba me di cuenta de que esto era mi vida y de que quería ser una gimnasta de elite, una gimnasta profesional”.

El camino no fue nada fácil para la joven, en Santiago del Estero no contaban con la infraestructura necesaria para el entrenamiento. La gimnasia rítmica se practica sobre alfombra, que es para la protección: “Jamás tuve la alfombra”, reveló.

Ahora está en camino de ir a entrenar a Buenos Aires, lo que espera con entusiasmo y cuenta que “ha tenido que pasar por muchas etapas para llegar a la posición en la que hoy se encuentra”.

Cuando se le pregunta a Valentina sobre cómo nació el interés por la gimnasia rítmica, cuenta que al principio fue por curiosidad, que lo hacía como una actividad extraescolar, pero que “a medida que entrenada me enamoraba del deporte”. Y sostiene “Uno se enamora a través de hacer algo, uno tiene que hacer para sentir algo; y yo creo que me enamoré de la gimnasia entrenando”. Espera la joven que ese amor que siente por la gimnasia, pueda inspirar a otros a seguir y para ver que cuán lejos se puede llegar.

La gimnasia rítmica es un deporte muy corto, porque demanda mucho esfuerzo físico, emocional y mental. Valentina entrena seis veces por semana durante seis a ocho horas diarias. Cuenta que durante la pandemia en Santiago, lo hacía en el living de su casa, y empezó a contactarse con distintas personas, y así tuvo la posibilidad de conocer a Helen Voytovich, “la que hoy marca mi vida”, su entrenadora, y que tuvo la posibilidad también de entrenar con personalidades destacadas que la ayudaron mucho.

En febrero de 2022 fue a entrenar a Buenos Aires y allí conoció a su actual entrenadora y a una familia que le abrió las puertas de su casa para cumplir el sueño de estar allí: “Es un deporte muy costoso que siempre fue afrontado por mis padres; nunca tuve una ayuda económica de ninguna institución ni sponsor”, explica. Y expresa su “gratitud infinita para los que abrieron las puertas de su casa para poder vivir y entrenar en Buenos Aires”.

En noviembre de 2022 Valentina fue proclamada en Oberá, Misiones, Campeona Nacional Absoluta en su nivel. Ahora, su objetivo próximo es el de Ingresar a la Selección Argentina, a la que solo accede un grupo reducido de gimnastas, “la elite”, que son a los que se seleccionan para los campeonatos internacionales, panamericanas y sudamericanos.

A pesar del talento de esta joven campeona, nunca se acercó nadie de parte del Estado para brindarle algún apoyo: “Por el momento nunca”, revela; y agradece profundamente esta entrevista en Radio Jai, porque gracias a ello puede mostrarse y permitir que conozcan su historia, y tal vez recibir algún tipo de ayuda, porque como deportista le haría mucha falta.

Mientras entrenaba en Santiago, debía compartir una cancha de básquet con otros colegios y con otros deportistas. En algún momento le cedieron “generosamente” un espacio en un club, pero durante 2020 y parte de 2021 entrenaba sola. Con la ayuda de una pequeña cámara, se filmaba, luego miraba la grabación, veía los errores, los estudiaba, y luego los iba corrigiendo. Realizaba siempre una autoevaluación ya que no contaba con un entrenador que la guiara.

Un gran esfuerzo de trabajo y perseverancia de esta deportista, en una provincia de altas temperaturas: “Entrenar a las 12 del mediodía, que era mi horario en que estaba libre, no era nada fácil”, confiesa. Y continúa: “Por suerte se han cruzado grandes personas en mi camino como deportista, tengo hoy la posibilidad de estar cumpliendo un sueño y trabajar para este sueño, gracias a la generosidad de muchísima gente”, expresó.

Destaca Valentina la figura de la gimnasta israelí Linoy Ashram, campeona en Tokio 2020, la primera gimnasta de ese país, primera mujer en ganar medalla de oro, “gran revolucionaria en el deporte”, de la que confiesa, es su gran inspiración. “Ella me ha demostrado que todo es posible, porque seguramente su camino tampoco habrá sido fácil”, subraya. Tuvo la suerte a través de una entrenadora de contar con la ayuda y generosidad de Linoy a través de un encuentro virtual del que nos comparte la foto.

En estos momentos, nuestra campeona dice que lamentablemente, al no ser éste un deporte popular, (al menos en la Argentina) uno no puede dedicarse solamente a esto, hay que buscar la manera de compaginar trabajo, estudio, entrenamiento para ser deportista de elite. Sin embargo, declara que su amor por este deporte, la impulsa a dar lo mejor, y como aprendió de su familia: “En donde se invierte energía, trabajo y dinero, no se debe abandonar jamás”.

Para poder estar entrenando en Buenos Aires Valentina, que no cuenta con ningún sponsor o institución que la ayude, está tratando de encontrar un trabajo para lograr “subsistir”, pero en lo que quiere enfocar su esfuerzo es en el entrenamiento de su deporte para poder acceder a los objetivos propuestos.

La invitación entonces la hacemos desde Radio Jai, para quien desee apoyar económicamente a Valentina en su prometedora carrera, para que pueda focalizarse en la misma y cumplir con sus objetivos. “Sería una gran ayuda para mí, si algún espónsor o institución se acercara”, expresa. Y señala que pueden contactarse con ella a través de las redes sociales.

Instagram: @Valee_Soza

