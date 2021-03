El discurso del presidente Fernández dejó mucho que hablar

El discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que dio ayer continúa generando ruido en todos los ámbitos.

Radio Jai dialogó con Gabriel Slavinsky, consultor político, especialista en comunicación, psicólogo y profesor en la maestría de marketing político, quien analizó lo dicho por el mandatario.

“Ayer el presidente generó un discurso realmente largo, con muchas palabras en futuro”. “Se centró en esa posición bastante particular de Alberto Fernández que nos acostumbró a relatar lo que está sucediendo y no cuál es el camino real”. “Es verdad que expresó muchos números con aumentos, y eso no ayuda a la comprensión. Me da la sensación de que faltó una explicación de camino sobre algunas cuestiones realmente necesarias como temas económicos o el panorama sanitario”.

Por otro lado, se refirió a la presencia de la vicepresidente de la nación Cristina Fernández de Kirchner: “La comodidad de Cristina indicaba, en contraste hace un año atrás que quizá se la veía más incómoda, que el discurso iba más para el lado que ella le gustaba”.

El consultor político fue muy crítico e indicó otras cuestiones que faltaron en el discurso del presidente, y que las mismas “tienen que ver con los proyectos que le interese a la gente”. ¿Cuántas cosas dijo en las dos horas que le impactan de modo directo a cada uno de los ciudadanos en la Argentina?, quizá el descongelamiento de las tarifas, pero lo tengo que tomar con pinzas”, expresó.

En una gran parte, Fernández se dedicó a responderle a la oposición, agrandando aún más la famosa grieta. “Como táctica de comunicación electoral sirve elevar el nivel de confrontación y de agresividad porque cuando hay dos espacios muy grandes que discuten por ganar el escenario electoral, sirve porque se vota tanto por amor a uno como por odio a otros”. “Agrietar lo que genera es que haya más caudal electoral para ambas posiciones, y se reducen las terceras vías”.

Otro de los temas que llaman la atención es la incorporación de la idea de reformar la justicia como parte de la agenda política del poder ejecutivo.

“Uno podría pararse en el lugar del votante de ´Frente de Todos´ diciendo que esto se prometió en campaña, también me puedo colocar en el lugar de la oposición diciendo que esto lo hacen para garantizar la corrupción, y podría decir que es para generar la impunidad de la vicepresidenta porque Cristina Fernández colocó a Alberto en esta posición justamente para que haga esta reforma”, argumentó Slavinsky.

“Es un tema realmente conflictivo, y que nos deja a todos los ciudadanos en una posición en el que no te queda otra que tomar alguna y te deja de un lado o del otro”.

A modo de solución, concluyó: “Esto se resuelve con grandes acuerdos nacionales que sean sostenidos en el largo plazo a pesar de los signos políticos de los gobiernos, y hay tres o cuatro temas que tienen que estar porque eso te da la identidad nacional y lamentablemente hace muchos años que en la Argentina no podemos ponernos de acuerdo”.

