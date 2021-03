“Lo que pasa acá es inédito en el mundo: tenemos que convencer a la gente para que se vacune”

Dialogamos con Alejandro Roisentul, cirujano maxilofacial argentino, que dirige la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial en el ZIV MEDICAL CENTER, en la ciudad de Tzfat, en Israel, donde reside desde hace años. Por su ejercicio profesional ligado profundamente a actividades humanitarias fue nombrado en 2018 como Candidato al premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a la tarea desplegada en el hospital durante la guerra civil siria, atendiendo heridos de guerra, especialmente mujeres y niños.

Israel atraviesa hoy un nuevo contexto sanitario en razón del éxito del plan de vacunación: Hay una vuelta a una normalidad, de la mano del pasaporte verde que atestigua la doble vacunación recibida, protocolos específicos para quienes aún están en la transición hacia la vacunación completa, y, -al mismo tiempo,- la diseminación de las nuevas cepas de coronavirus, que han dejado un saldo de varios fallecimientos, especialmente en personas menores de 50 años, no vacunadas.

Roisentul brindó un panorama de la situación en Israel, explicando que, -gracias los altos niveles de efectividad que ofrece la vacuna y los importantes porcentajes de población que ha recibido una o las dos dosis que completan el ciclo-, la gente no se enferma. Los ciudadanos que hoy están enfermando son los que aún no han recibido la vacuna o quienes decidieron no aplicarla.

En Israel es muy fácil vacunarse, y se puede acceder espontáneamente a la aplicación de la vacuna, agregó además que sobran vacunas. Destacó que la meta de la campaña hoy es incentivar a los jóvenes entre 16 y 30 años para lograr que se vacunen .

Señaló que la política para erradicar el coronavirus no ha cambiado, sino que, al haberse vacunado la población de más de 50 y 60 años, hoy la enfermedad afecta a los jóvenes, dado que son la franja etaria que no ha recibido inmunización. Para ellos, la enfermedad es leve, no grave, y por ello no reviste demasiada preocupación. Destacó que, sin embargo, esa falta de vacunación en los jóvenes propicia la circulación viral e impiden que la enfermedad desaparezca.

Quienes ya han cursado la enfermedad tienen alrededor de 8 meses de inmunidad, por lo cual se aplica sólo una dosis como refuerzo, y que , además, se está pensando en aplicar una tercera dosis, también a modo de refuerzo.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.