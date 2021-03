Controversia sobre las conversiones: un diputado Haredi etiqueta a las mujeres conversas de las FDI como ‘shiksas’

“Ella no es judía y si alguien se casa con ella, el padre del novio necesita hacer shiva, rasgarse la ropa y recitar kaddish”, dijo Yitzhak Pindrus.

Una mujer soldado que se convierte a través del sistema de conversión de las FDI es una “shiksa” y un “goiá”, dijo el martes el MK Yitzhak Pindrus del Judaísmo Unido de la Torá. Más tarde se disculpó por sus comentarios y dijo que estaban “fuera de lugar”.

“Si hubiera querido ofender a alguien”, dijo el MK, “no habría sido una mujer soldado de las FDI”.

Pindrus hizo sus comentarios en una conferencia organizada por la organización de servicios religiosos ITIM y el sitio web de noticias de Kipa.

Tal conversa podría encender un fuego (o usar electricidad) en su casa en Shabat porque ella no es judía, dijo.

Más tarde lamentó públicamente sus palabras y explicó en una entrevista televisiva que “la religión no es algo que me pertenezca, ni tengo un prejuicio personal contra el soldado”. “No depende de mí”, dijo. “La definición de quién es judío es religiosa, no debe ser decidida por el jefe de personal de las FDI”.

Dijo que estaba hablando por “dolor, el dolor por el hecho de que hay chicos en las FDI que conocen a una chica agradable y piensan que es judía y no saben qué tipo de desastre nacional traen a sus familias y a ellos mismos”. ”

El Tribunal Superior de Justicia dictaminó el lunes que el estado debe reconocer las conversiones realizadas por los movimientos reformistas y Masorti (conservadores) en Israel con el fin de obtener la ciudadanía bajo la Ley del Retorno.

Hasta ahora, las conversiones reformistas y conservadoras solo se reconocían con fines de ciudadanía si se realizaban en el extranjero.

“El comentario de Pindrus demuestra lo poco que tiene que ver la Halajá con la conversión en Israel hoy”, dijo Seth Farber, fundador y director de ITIM: The Jewish-Life Information Center, que ayuda a los israelíes con las complejidades legales del estado personal.

“En lugar de depender de la mayoría de las decisiones halájicas, incluido el liderazgo de su comunidad, el rabino Vozner y el rabino Ovadia Yosef, quienes respaldaron completamente las conversiones en el ejército, Pindrus ha optado por hacer una burla política de la conversión [y es] participar en un comportamiento anti-halájico ”, dijo.

“La tradición judía es muy sensible al estado de los conversos y prohíbe en todas las circunstancias hacer que los conversos se sientan vulnerables o doloridos”, dijo Farber. “El comentario de Pindrus ha causado un dolor inconmensurable a miles de personas que se han convertido en el ejército, e imagino que algún día tendrá que responder por ello”.

El diputado de Yesh Atid Elazar Stern, quien como ex jefe de la División de Recursos Humanos de las FDI estableció el sistema de conversión militar, dijo que más de 14.000 soldados se han convertido bajo los auspicios de las FDI.

“Muchos de ellos tienen hijos y algunos tienen nietos”, dijo. “Pindrus debería estar avergonzado por lo que dijo. Todavía tengo que conocer a alguien que regresó de una reunión con Dios y me dijeron que estudiar en la ieshivá donde estudió Pindrus te da más puntos que servir en una unidad de combate y arriesgar tu vida en nombre del pueblo judío”.

El presidente de Yesh Atid, Yair Lapid, también criticó a Pindrus. “De qué mujer soldado que sirvió en las FDI está hablando”, preguntó en Twitter. “¿El soldado de combate del Batallón Karkal? ¿La policía de fronteras en los puestos de control? ¿Los soldados que vigilan la Franja de Gaza? Estas maravillosas mujeres jóvenes a las que llamas ‘shiksa’ te están salvando la vida”.

Darina Shkolnik, soldado de las FDI, que se convirtió al judaísmo durante su servicio, se negó a aceptar sus disculpas. “No creo que la disculpa mejore la situación”. Dijo que el diputado hirió su sentido de pertenencia al país, al pueblo de Israel y agregó que los que se convierten lo hacen de buena gana, no porque se lo ordenan.

Por MB/RJ

(The Jerusalem Post)