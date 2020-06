Brasil: Una crisis política, económica, sanitaria y social que no encuentra la salida

Guido Nejamkis, corresponsal de Clarín en Brasilia dialogó con Radio Jai acerca de la situación pandémica que azota al país presidido por Jair Bolsonaro.

El presidente derechista optó por un plan para enfrentar a la pandemia muy poco visto durante los últimos meses y evitó a toda costa imponer una cuarentena, acto que devino en una enorme critica nacional como internacional frente a los malos resultados. Al día de la fecha de los 6.9 millones de casos de coronavirus en el mundo, en Brasil se encuentran algo más de 700 mil, y cada día las muertes crecen junto al malestar socio-político.

“La expansión del virus creó una suerte de grieta más profunda que nunca (…) hay un profundo embate y desacuerdo por la forma de conducción y la forma de enfrentar esta pandemia entre los gobernadores y el presidente de Brasil que atacó desde el primer día las decisiones de los gobernadores y de los alcaldes de promover, organizar y ordenar el distanciamiento social”, dijo Nejamkis.

El periodista aseguró que una de las acciones presidenciales más polémicas (y que más enaltecieron el conflicto político) fue la desición de despedir a su ministro de Salud frente al crecimiento en la aprobación que este tenía por sus medidas que, a criterio de Bolsonaro, resultaban restrictivas.

Otra de las cuestionables medias del líder brasileño fue relatada por el corresponsal: “Parece un acto caprichoso, al principio comenzó atrasando la liberación de los datos, y esto no es algo que lo digo yo, que se me ocurrió o que lo escuché, lo dijo el propio presidente que no quería mas que en el principal noticiero del país esos datos fueran exhibidos. Empezó saliendo a las 5, después a las 7 y ahora a las 10, porque el presidente no quería que salieran en el prime time”.

A pesar de esto, el nivel de afección en la imagen que sufrió Bolsonaro parece ser bajo en comparación a lo que muchos esperan, sobretodo teniendo en cuenta los resultados al combatir la pandemia. “Hay un nuleo aparentemente bastantante grande que apoya al presidente, en torno al treinta por ciento de la población, un número alto, significativo todavía, según las encuestas entre 27 y 33, pero está creciendo el rechazo”, dijo Nejamkis.

