Israel anuncia serie de gestos a los palestinos, un día antes de la visita de Biden

Los pasos incluyen la legalización del estatus de 5.500 residentes indocumentados de la Autoridad Palestina, seis nuevos proyectos de vivienda en el Área C, la adición de 1.500 permisos de trabajo en Gaza, la apertura de un “nuevo” cruce en Cisjordania.

El enlace militar con los palestinos dijo el martes que Israel implementará una serie de medidas destinadas a facilitar la vida diaria de los palestinos, un día antes de la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Israel y Cisjordania.

El anuncio se produjo después de una reunión entre el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en Ramallah la semana pasada.

El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) dijo que Israel legalizaría el estatus de 5.500 palestinos indocumentados y extranjeros que viven en Cisjordania y Gaza. Se cree que decenas de miles de palestinos y ciudadanos extranjeros viven en Cisjordania y Gaza sin la documentación adecuada.

Muchos llegaron del extranjero para casarse con un palestino y vivir en ciudades palestinas. Pero Israel no reconoce el derecho legal de los palestinos a vivir con cónyuges extranjeros en el territorio que controla, un procedimiento conocido como “unificación familiar”.

Israel dice que otorga visas en “circunstancias humanitarias excepcionales”. Pero en la práctica, el asunto había estado congelado durante más de una década, lo que provocó protestas esporádicas en Ramallah por parte de las familias afectadas.

Durante el año pasado, Israel legalizó el estatus de 12.000 palestinos y extranjeros indocumentados, según COGAT.

Otras medidas anunciadas por COGAT incluyeron la aprobación de seis proyectos de vivienda palestinos en el Área C de Cisjordania, donde Israel mantiene el control civil.

Aproximadamente 330.000 palestinos y 450.000 colonos israelíes viven en el 60 por ciento de Cisjordania que constituye el Área C, según cifras de la ONU y las autoridades israelíes, respectivamente.

En mayo, un funcionario le dijo a The Times of Israel que el Ministerio de Defensa avanzaría 1.000 viviendas palestinas en el Área C, al mismo tiempo que daría luz verde a proyectos para unas 4.400 viviendas de asentamientos judíos.

La medida parecía ser parte de la política de Gantz de avanzar en los planes de vivienda para ambas poblaciones en Cisjordania después de más de una década durante la cual solo se aprobaron decenas de permisos para palestinos en comparación con las casi 25.000 viviendas que se construyeron para los colonos.

En un movimiento separado antes de la visita de Biden, la oficina del primer ministro Yair Lapid dijo que retrasaría una reunión para avanzar en proyectos de vivienda para barrios judíos en Jerusalén Este, que estaba programada para días después del viaje del presidente de Estados Unidos.

Biden aterrizará en el aeropuerto Ben Gurion el miércoles para una visita que incluirá Israel y Cisjordania, antes de partir hacia Arabia Saudita el viernes.

COGAT también dijo que Israel aumentaría el número de permisos de trabajo para los palestinos de Gaza en 1.500 para llegar a un total de 15.500.

El Ministerio de Defensa firmó un plan tentativo para eventualmente aumentar el número de permisos de Gaza a 20,000, un aumento dramático y sin precedentes. A mediados de 2021, solo 7.000 palestinos de Gaza tenían permisos para trabajar o comerciar en Israel.

Los funcionarios de defensa dicen que permitir que más habitantes de Gaza trabajen en Israel generará ingresos muy necesarios en el empobrecido enclave costero al tiempo que fomentará la estabilidad.

Por último, COGAT dijo que Israel abrirá el cruce de Salem en el norte de Cisjordania, cerca de la ciudad israelí del mismo nombre, para que los árabes israelíes ingresen a la ciudad palestina de Jenin.

El cruce de Salem se ha cerrado en gran medida para el tráfico civil en los últimos años, lo que llevó a COGAT a calificarlo como una “nueva” entrada a Cisjordania.

COGAT estaba examinando otras medidas y se anunciarían por separado si los funcionarios las aprobaban.

La reunión del jueves entre Gantz y Abbas “se llevó a cabo en términos positivos”, dijo la oficina de Gantz en un comunicado. Los dos discutieron la cooperación civil y “las complejidades del próximo período en Israel”, dijo la oficina de Gantz, aparentemente refiriéndose al ciclo electoral.

Gantz se reunió con Abbas otras dos veces el año pasado, incluso en la residencia de Gantz en Rosh Ha’ayin. Ambas reuniones fueron seguidas por anuncios israelíes que cumplieron con algunas solicitudes palestinas.

Mientras tanto, ha habido enfrentamientos regulares entre las tropas israelíes y los palestinos en Cisjordania en los últimos meses, después de una serie de ataques terroristas mortales contra los israelíes a principios de este año.

