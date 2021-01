Rechazo de la DAIA contra la comparación de Sebreli de “los judíos de la Shoá y los porteños”

En una nota publicada en la Revista Ñ, del diario Clarín, Juan José Sebreli, sociólogo, crítico literario y filósofo argentino, realizó una banalización de la Shoá, por la cual puso su mirada la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Cabe recordar que el mismo personaje ya había banalizado a la Shoá durante la pandemia en otra desafortunada declaración.

En esta oportunidad, en una de las preguntas realizadas por el periodista decía lo siguiente:

“El chivo expiatorio actual con el kirchnerismo es la ciudad de Buenos Aires, los porteños, son casi como los judíos en la Alemania nazi”. Dijo el coautor del libro dedicado a a las principales pandemias, en las que aparece siempre la necesidad de encontrar un chivo expiatorio para adjudicarle la responsabilidad.

Dijo Sebreli: “Yo tomo posición frente a esto: Yo me considero porteño y no argentino. No puedo sentirme compatriota de un formoseño; por lo tanto, estoy más cercano de un montevideano. Ni digamos del norte o el sur, para mí no existen”.

La DAIA emitió un comunicado en el que “llama la atención y advierte que vaciar de sentido los episodios históricos para reforzar una idea en la democracia, desvirtúa la memoria de las víctimas del genocidio nazi”

El comunicado de la institución que representa a la comunidad judía dice “Llamamos nuevamente la atención sobre la utilización banalizadora de la tragedia de la Shoá para describir desacuerdos en términos de salud pública argentina. En una nota titulada «La libertad y la peste, un recorrido a cuatro manos entre el escritor Juan José Sebreli y Gioffré», señaló que “El chivo expiatorio actual con el kirchnerismo es la ciudad de Buenos Aires, los porteños. Son casi como judíos en la Alemania nazi”.

Vaciar de sentido los episodios históricos para reforzar una idea en la democracia, desvirtúa la memoria de las víctimas del genocidio nazi.”.

En un twit la organización afirmó que, “frente a los difíciles momentos que hoy nos toca atravesar a la Argentina y al mundo, reiteramos la importancia de evitar comparaciones innecesarias como las que manifestó Juan José Sebreli”.

Sobre los dichos de Juan José Sebreli 👇 pic.twitter.com/u4Jez2XOlH — Museo del Holocausto de Buenos Aires (@museoshoa) January 3, 2021

