Alberto Fernández recibió a los dirigentes de la Amia

En las vísperas de un nuevo aniversario por el atentado a la Mutual judía el presidente argentino recibió a la AMIA.

Radio Jai dialogó a posteriori del encuentro con Ariel Eichbaum presidente de la entidad.

Consultado sobre el contenido del encuentro el dirigente señaló que se ha transformado en “una tradición” que los presidentes reciban a la AMIA unos días antes de cada aniversario. El presidente inauguró una placa recordatoria en su despacho a la memoria de Sebastián Barreiro, el niño de cinco años, que resultó la víctima más joven del atentado.

Le planteamos al presidente la necesidad de buscar proactivamente mecanismos para que los sindicados por la justicia como presuntos responsables del atentado comparezcan en la misma. También sobre la necesidad de contar con un juez a cargo de la causa.

En relación al porque no participó de la reunión la DAIA, como representación política de la comunidad, Eichbaum manifestó que ambas instituciones tienen agendas distintas y que la dirigencia de DAIA fue recibida hace pocos días por el presidente.

Al ser consultado por la solicitud por parte de DAIA de postergar la audiencia en la cual la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, fue convocada para este próximo viernes, coincidente con la recordación comunitaria, donde la ex presidenta, intenta se de baja el juicio que la tiene imputada, junto a otros, por la denuncia del asesinado fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, por el memorándum de entendimiento con Irán, que de acuerdo a la denuncia fue un intento de encubrir a los responsables del atentado, Eichbaum señaló que no tiene opinión al respecto ya que la AMIA no es querellante en la causa.

El dirigente comunitario comentó que en la reunión no se hizo referencia al asesinato del fiscal Nisman.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai