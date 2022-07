Estados Unidos eliminó a una importante figura del ISIS en Siria un día antes de la llegada de Biden a Israel

Un misil fue disparado desde un UAV hacia la motocicleta en la que viajaba Maher al-Ajal, uno de los cinco altos funcionarios de la organización, que se encarga de profundizar las operaciones en Siria e Irak, informó el canal de Noticias Kan.

Un día antes de la visita de Biden a Medio Oriente, Estados Unidos eliminó esta noche (martes) a un alto miembro de ISIS en Siria, Maher al-Ajal, en un ataque aéreo en las afueras de Gendirs, en el noreste del país. El ataque estaba dirigido a al-Ajal, quien murió, y a su lugarteniente, quien no está claro si murió o resultó herido. Un portavoz del Pentágono dijo que no hubo víctimas civiles. “La reubicación de los líderes de ISIS interferirá con la capacidad de la organización para llevar a cabo ataques”, dijo el Pentágono, y agregó que al-Ajal, uno de los cinco principales líderes de la organización, fue responsable de profundizar las operaciones de ISIS en Siria e Irak.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos con sede en el Reino Unido informó hoy que un UAV (vehículo aéreo no tripulado) no identificado disparó un misil contra una motocicleta que transportaba a dos personas cerca de Afrin, y que uno de ellos murió y el otro resultó herido. No está claro si existe una conexión. al incidente.

A principios de febrero, el líder de ISIS, Abdullah Kardash, se inmoló con una redada militar estadounidense en el edificio donde se encontraba en Siria. La fuerza permaneció sobre el terreno durante dos horas y pidió a los civiles que abandonaran el edificio. Kardash y su familia se atrincheraron en el tercer piso y luego detonó una poderosa bomba que mató a todos.

