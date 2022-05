Gamliel Cohen el “padre” del espionaje Israelí

Jamil Cohen nació en Damasco en 1922 en el seno de una familia religiosa judía siria y creció en el barrio judío de la ciudad. Anhelando vivir en Tierra Santa e inspirado por la visión sionista, dejó Damasco a la edad de 21 años y caminó literalmente hacia Israel. Se unió a un kibutz iniciado por inmigrantes Ashkenazies. A pesar de ser el extraño que tenía la piel más oscura y no hablaba yiddish, Cohen se enamoró rápidamente del sentido de unidad y hermandad, así como del importante trabajo pionero de desarrollar la patria ancestral judía.

Su singularidad llamó la atención del Palmach, la unidad de comando de la fuerza de defensa anterior a las FDI, la Haganah. El Palmach buscaba lanzar una unidad de inteligencia que pudiera infiltrarse en los gobiernos árabes y buscaba judíos árabes talentosos y dedicados.

En 1944, Cohen se convirtió en su primer recluta. Junto con el judío iraquí Shimon Somech, crearon la primera unidad de Mista’arvim (popularizada recientemente por el programa Fauda). El término en sí proviene del nombre de las antiguas comunidades judías de Mizrachi que vivían en tierras árabes que eran distintas y anteriores a los judíos sefardíes que se unieron a ellos después de la expulsión española de 1492.

Después de varios años de entrenamiento, Cohen se mudó a Beirut. en 1948 y estableció el primer puesto avanzado de inteligencia oficial de Israel, viviendo encubierto como Yussef el-Hamed, propietario de una tienda textil. En este punto, su operación fue supervisada por el Mossad recién formado. El trabajo pionero de Cohen y las innovaciones de espionaje allanaron el camino para espías posteriores más famosos como Shula Cohen y Eli Cohen.

En 1954, Cohen se casó con una mujer judía siria que también trabajaba para el Mossad. Juntos, se mudaron a París encubiertos como periodistas árabes. Cohen logró ser contratado por la Embajada de Siria en París, desde donde envió inteligencia crítica al gobierno israelí.

En 1958, los Cohen se mudaron a Viena para continuar su trabajo como “periodistas”. Además de infiltrarse en las embajadas de los estados árabes, también encontraron información sobre grupos neonazis y expusieron a criminales de guerra escondidos. Cohen se retiró del servicio activo en 1964 y pasó a entrenar a la próxima generación de espías israelíes.

En sus últimos años, escribió el libro Undercover: The Untold Story of the Palmach’s Clandestine Arab Unit. Casi todo el trabajo de Cohen permanece clasificado. Ha sido llamado el “padre del espionaje israelí”. Murió en 2002

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai