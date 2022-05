Adam Noah Levine, líder de Maroon 5, visita el Muro de los lamentos antes de los conciertos de Tel Aviv

El cantante y compositor Adam Levine, líder de la banda de pop-rock Maroon 5, visitó el Muro de los Lamentos este domingo, ya que se encuentra en Israel para dar sus conciertos en el Parque Hayarkon de Tel Aviv.

La banda tiene previsto dar dos conciertos a pleno, las entradas se agotaron rápidamente. El grupo anunció que vendrían a Israel para un concierto en el mes de febrero, y el concierto se agotó de inmediato, lo que los llevó a agregar un concierto adicional el martes.

Al igual que otros artistas que se han presentado en Israel, Maroon 5 enfrentó la presión del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones para cancelar el concierto, pero aún así, no lo cancelaron y realizarán dos conciertos.

TEL AVIV • HAYARKON PARK • MAY 9th & 10th 💫 SEE YOU SOON! 🔊 @TelAviv @LiveNation pic.twitter.com/enJiG222b1

— Maroon 5 (@maroon5) May 5, 2022