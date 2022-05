El Estado Islámico acusa a Israel de matar a un líder yihadista en un ataque aéreo en el Sinaí

La organización terrorista Estado Islámico afirmó el jueves que la Fuerza Aérea israelí ayudó a asesinar a un líder del grupo yihadista local en el desierto del Sinaí, en Egipto, en abril.

En su periódico semanal Al Naba, el Estado Islámico dijo que Abu Omar al Ansari, un líder militar en la llamada Provincia del Sinaí del grupo terrorista, fue asesinado por “aviones judíos” cuando el ejército egipcio lanzó una nueva campaña contra el grupo.

El informe señala que los aviones y drones israelíes han intensificado su apoyo aéreo al ejército egipcio en el último mes, en su lucha contra los miembros del grupo yihadista en el norte de la península del Sinaí, cerca de la frontera con la Franja de Gaza.

“Esto limita en gran medida la capacidad de movimiento y maniobra de los muyahidines”, dijo una fuente de seguridad citada por la publicación del Estado Islámico.

No estaba claro cuándo ni dónde fue asesinado Al Ansari.

Egipto está luchando contra una insurgencia liderada por el Estado Islámico en el Sinaí que se intensificó después de que los militares derrocaran a un presidente islamista elegido pero divisivo en 2013. Los terroristas han perpetrado decenas de atentados, principalmente contra las fuerzas de seguridad egipcias y los cristianos.

El sábado, presuntos terroristas del Estado Islámico volaron un gasoducto de gas natural en el norte del Sinaí.

En 2018, se informó de que drones, aviones de combate y helicópteros de combate israelíes llevaron a cabo más de 100 ataques aéreos contra terroristas afiliados al Estado Islámico durante un período de dos años en la zona, cerca de la frontera con Israel.

Aunque se sabe que la coordinación en materia de seguridad entre Jerusalén y El Cairo es estrecha, los vínculos son impopulares en Egipto, a pesar de las casi tres décadas de paz oficial. Para mantener la cooperación en secreto, los aviones israelíes a menudo no están marcados y a veces utilizan rutas indirectas en un intento de encubrir el origen de los ataques, informó en su momento The New York Times.

Los funcionarios israelíes y egipcios se han negado a confirmar o comentar los informes.

