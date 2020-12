La Autoridad Palestina se rinde, no luchará contra la paz de Israel con los estados árabes

Por David Israel

En lugar de librar una batalla perdida contra la normalización de Oriente Medio, la Autoridad Palestina ahora espera movilizar a los nuevos estados árabes amigos para presionar las concesiones de Israel.

Ehud Yaari, un comentarista de noticias sobre asuntos árabes en News 12, dijo a Erel Segal y Yariv Oppenheimer (de la fama de Peace Now) el domingo por la mañana 103FM que los últimos acuerdos de normalización de Israel con Marruecos y Bután representan el colapso del muro de aislamiento y boicot y el colapso del poder de veto que los palestinos han tenido durante los últimos 70 años.

Yaari, de 75 años, ha estado informando y comentando sobre asuntos de Oriente Medio desde 1969, pasó largas temporadas en Egipto y el Líbano y fue corresponsal de Channel One en Washington, DC. Ha entrevistado a Yasser Arafat, el rey Hussein de Jordania y su hijo Abdullah, el presidente Husni Mubarak de Egipto, casi todos los primeros ministros israelíes desde Menachem Begin (incluido Yitzhak Rabin), Bashar al-Assad de Siria, Bachir Gemayel de Líbano y Muammar al- de Libia. Gaddafi. Enérgico opositor a los Acuerdos de Oslo, Yaari es miembro principal del Instituto Adelson de Estudios Estratégicos.

Cuando se le preguntó cuán significativo es el acuerdo con Marruecos, el comentarista senior dijo: “Creo que se puede ver que como una fila de fichas de dominó, los estados árabes, cada uno a su manera, no todos en el mismo molde, comenzarán la normalización con Israel y Marruecos optan por hacerlo en dos etapas. La primera etapa son las oficinas de enlace, los centros comerciales y los vuelos directos. Segundo paso, después de que Biden apruebe la anexión del Sahara, habrá embajadas y otros países seguirán un camino similar ”.

“Omán, en mi opinión, será el próximo, Qatar también ya está vacilando”, continuó Yaari. “Lo que estamos viendo es el colapso del muro árabe de negativa a forjar lazos con Israel, un muro de aislamiento y boicots, estamos viendo el colapso del veto que los palestinos mantuvieron durante 70 años sobre los lazos del mundo árabe con Israel. Como dijo hoy un importante periódico de Oriente Medio, el problema palestino es la nostalgia, pero la nostalgia no es política, y los palestinos lo entienden ”.

El proceso de normalización no ha sido exactamente una muestra de gran amor, ¿qué está pasando realmente aquí?

“En todos los acuerdos, siempre, incluso cuando firmamos acuerdos de paz con Egipto y Jordania hace años, y de alguna manera también en los acuerdos de Oslo, siempre ha habido un aspecto estadounidense. El estado árabe siempre quiere no sólo a Israel, sino también algo de Estados Unidos ”, dijo, y explicó:“ Tampoco hay grandes noticias aquí. Marruecos ha estado compitiendo durante 45 años por el reconocimiento de su propiedad del Sáhara Occidental ocupado y ha fracasado, y ahora lo ha logrado. Sudán, por su parte, quiere ser eliminado de la lista de estados terroristas, y los emiratos querían otras cosas “.

“Además, más allá del hecho de que quieren algo de los estadounidenses, quieren cosas de Israel”, señaló Yaari. “Un país como Sudán quiere ayuda israelí, conocimientos técnicos israelíes, para modernizar su agricultura, que tiene un enorme potencial. Los marroquíes tienen un enfoque diferente. Histórico. Durante muchos siglos, el judío de Marruecos ha sido parte del patrimonio nacional, no es algo extraño que esté separado o dividido ”.

En cuanto al impacto de los cambiantes ocupantes de la Casa Blanca en estos acuerdos y los que aún están por seguir, Yaari cree que “estos acuerdos se mantendrán mucho después de Trump y Bibi, y no describiría estos acuerdos de paz con los países árabes como un algo insignificante que puede pasarse por alto “. Pero sobre todo, dijo, “en la Autoridad Palestina desde Mahmoud Abbas hacia abajo, se ha tomado una decisión dramática que aún no se ha anunciado, y es que no se interpondrá en el camino de los acuerdos de paz entre los países árabes e Israel. ”

Y agregó: “Se dieron cuenta de que no podían detenerlo, es imposible combatirlo y tienen que adaptarse. Ahora, y lo que estoy diciendo tiene autoridad, quieren movilizar a los países que se están normalizando con Israel. Es por eso que al-Sisi invita a Bibi a renegociar y buscar un formato para un arreglo que no sea un arreglo permanente, que no termine el conflicto, sino un arreglo que cambie el rostro de la realidad, de la vida sobre el terreno, apoyado precisamente por los estados árabes que han establecido vínculos con Israel. Es una revolución “.

La pregunta principal es, según Yaari, “¿Intentará la administración Biden nuevamente buscar un acuerdo permanente? Porque los palestinos de ninguna manera quieren un asentamiento permanente. Definitivamente no quieren un acuerdo permanente que signifique un pequeño estado palestino en las colinas de Judea, no les interesa ”.

Yaari cree que la administración de Biden tiene posibilidades de ganar en la región si opta por “algo que sea un acuerdo interino grande, amplio y generoso que cambie la realidad pero no resuelva el conflicto, esto tiene una oportunidad”. Pero agrega: “Depende también del gobierno que tengamos”.

