“Hoy hay miles de personajes rentados, no hay pensadores” Julio Bárbaro

Julio Bárbaro brindó en Pensando en las Noticias, su análisis sobre la crisis que está transitando la interna del Frente de Todos.

Bárbaro señaló que “lo duro de asumir esto es que si nos ponemos a mirar dónde está la crisis de proyectos, cuesta verlos, porque no se confrontan visiones adonde llevar la Argentina”, y parecería que toda la política argentina, gobierno y oposición, está más definida en la ambición de candidaturas, de cargos, de lugares, de acomodos, que de proyecto de sociedad.

Sobre “la guerra contra la inflación” anunciada por el presidente Alberto Fernández -quien afirma además que la inflación es un tema global- el analista entre risas analizó “todo lo que nos pasa a nosotros le pasa al mundo, es un invento maravilloso”. Arturo Frondizi planteaba la industria pesada; Perón el desarrollo industrial y el consumo, es decir, cada uno formulaba una idea de dónde ubicar a la Argentina en el mundo. Los Radicales le daban importancia a Alfonsín, a la democracia y a su inserción en la internacional social demócrata, había visiones; y hoy los grandes temas de la política no están sobre la mesa.

Bárbaro manifestó -como alguien que tuvo experiencias productivas- que la política argentina no se ocupa de incentivar y apoyar la producción, hoy no existen créditos, y una sociedad sin créditos no tiene clase media, porque la clase media vive de incentivar su producción mediante el crédito. No hay proyecto de sociedad y en el Agro, no se ve a los gobernantes que vayan a las zonas a ayudar al productor a definir destinos, rumbos (lo que era el INTA en su momento) todo está como burocratizado. “Y entonces uno puede comprar una chacra y pasar la vida sin que el estado haga otra cosa que cobrarle impuestos”, expresó. “Sin proyecto no hay sociedad”.

Consultado Bárbaro acerca de que si la Vicepresidente tiene un proyecto de país, respondió con un “no rotundo” y dijo que con todos los defectos que tenía Néstor (Kirchner), él tenía proyectos, con los que se podía coincidir o no, porque tenía una idea del poder económico, de una concepción de “El estado soy yo”, pero los tenía. Cuando Néstor murió, Cristina heredó un poder. El problema no es solo que el poder de su proyecto se agotó, (ya desde la época de Mauricio Macri), sino el hecho de que, del otro lado, tampoco surja una alternativa, porque si hubiera una alternativa opositora, el kirchnerismo se hubiera agotado hacía rato. Hoy hay miles de personajes rentados, no hay pensadores, no hay reflexión, casi podríamos decir que “en la Argentina, la acusación ha ocupado el lugar de la reflexión”.

Recuerda Bárbaro cuando fue artífice del grupo Calafate en con el actual presidente Alberto Fernández, donde había un sueño en el que tenían que definir un proyecto y llevarlo a cabo, porque de acuerdo con su mirada, “la política es eso, aquel que busca el cargo para ejecutar un sueño, pero si el sueño es un enriquecimiento personal, murió la política que es la conciencia de los colectivos”. Esos grupos se fueron reduciendo y hoy quedan voces muy aisladas como la de Jorge Aleman, Forster, pero que que no tienen nada que ver con la historia del peronismo, ni siquiera plantean otra cosa que la confrontación; y que la política es diálogo, no es confrontación.

Para el analista, Alberto Fernández no cuenta con un equipo que lo ayude a pensar y a elaborar propuestas de proyecto de país, no ve en su gabinete gente capacitada para esto de ver cómo producimos, cómo nos insertamos en el mundo, pero tampoco eso está del otro lado, porque la oposición también tiene un conflicto entre el PRO y el Radicalismo, que tiene raíces profundas.

“Tenemos una sola alegría: Fracasadas las dos grandes coaliciones, al menos se fracturan, asumen el fracaso”, opinó. Y afirmó que las dos votaciones en el Congreso entre los dialoguistas, que fueron mayoría absoluta, fue un logro, un avance y que perdieron los “duros” como Cristina, Claudio Lozano, López Murphy.

“Podemos discutir el origen de la deuda con el Fondo, pero lo que no podríamos discutir es la necesidad de dialogar y acordar lo que votaron 202 diputados”, sostuvo. Confesó que eso lo alegró, pero lo que lo dejó triste fue que escuchar muchos discursos y ninguna autocrítica. “Aquí parece que el país lleva cuarenta años hundiéndose y que la culpa siempre la tuvo el otro. Sería de enorme valor que alguien dijera, ‘la culpa la tuve yo’”.

“Asumir la culpa y transitarla reflexión, sería dos desafíos importantes”, remarcó.

En cuanto a cómo seguirá el gobierno en el escenario de esta crisis interna que transita , Bárbaro piensa que entre los dos sectores del gobierno no hay elementos para coincidir, porque el aporte de Kirchner a la política -que es lo negativo- fue la confrontación; que vino con esa idea desde el Sur, que en rigor es la negación del último Perón que era el diálogo, también el gran logro de Balbín, de Frondizi, de los democristianos: Ese era el logro de los argentinos, que lo perdimos y que hay que volver a encontrarlo.

Y cerró: ”Me parece que el kirchnerismo fue la idea de la guerra sin sentido porque no lleva al triunfo, por eso tenemos que dejar de concebirnos como enemigos y asumir que la democracia es entre adversarios, eso sería un paso importante”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai