“El posible fin de la pandemia” Dra. Marta Cohen

La doctora Marta Cohen conversó desde el Reino Unido con Silvia Mercado y Sergio Levit en Radio Jai. Se la consultó sobre la veracidad de que “un pico decreciente sostenido del coronavirus que permitiría afirmar que la pandemia llegaría a su fin”.

“Deberíamos hablar de ‘posibilidades’, porque si bien el pico va hacia abajo, es importante ver las sentencias semanales y mensuales”, señaló Cohen. Y precisó que en diciembre 2021 habían comenzado a aumentar los casos, llegaron al pico más alto hacia principios de enero, se mantuvieron en nivel muy alto durante unas tres semanas, que recién en febrero comenzaron a bajarlos contagios, y solo la semana pasada a bajar las muertes. Sostiene que esta meseta alta es producto del surgimiento de este sub-linaje, el Bea 2 que es más contagioso que el Bea 1, que era la Ómicron inicial.

Sobre esta baja de casos, la doctora Cohen afirmó: “Lo que ayudó, sin lugar a duda, fue la vacunación, la tercera dosis y en algunos lugares la cuarta”.

Indicó que en el Reino Unido, la cuarta dosis se está administrando a mayores de 16 años con alguna vulnerabilidad, que por ahora no se ofrecerá para todos. Señaló que estamos asistiendo a una nueva normalidad, que es la de “ver y esperar”, que se deben continuar haciendo muchísima vigilancia inmunológica, y remarcó que, de ser posible, continuar usando barbijo, porque es una protección adicional para nosotros y para los demás.

Ante la pregunta de si estamos en el fin de la pandemia, la médica respondió: “Puede ser”. Sin embargo, dijo que esta va a terminar en el mundo cuando toda la vacunación esté completa en el 70 por ciento de la humanidad, y que eso será para 2023, porque África tiene pocas vacunas todavía. Explicó que dependemos de que no surja otra variante como pasó con Ómicron: Un “bumerang” que vino de África y que nos impactó, aún a países con buena vacunación, pero que, lógicamente, surgió de un lugar de donde no hay vacunas.

En Argentina se debate sobre la administración de la cuarta dosis. Al respecto Cohen primeramente señaló que esto es “ensayo y error”, y contó que a principios de 2020 tuvo la oportunidad de charlar con un reumatólogo quien había observado que el covid presenta las mismas reacciones que las enfermedades reumatológicas, y que se trata también con corticoides. “Tenía razón”, declaró la médica. Y explicó que la enfermedad provoca un desajuste inmunológico, y que incluso las vacunas, que pueden traer complicaciones como miocarditis, trombosis, encefalitis, pueden ser producto de esos mismos desajustes. Entonces se pregunta: “¿Vamos a seguir vacunando e hiperestimulando a nuestro sistema inmune con una vacuna que ya se sabe que es obsoleta?”. Y explicó que con las variaciones que presenta el coronavirus, hay que reemplazar las vacunas cada doce a veinticuatro meses, y que nosotros ya superamos ese tiempo, que este virus de Wuhan ya desapareció de la faz de la tierra y todas las vacunas siguen haciendo anticuerpos contra un virus que ya no existe, y que entonces la eficiencia va disminuyendo.

Sostiene Cohen que tal como se viene observando, las personas que recibieron tres dosis de la vacuna, la enfermedad provoca trastornos leves, a menos, que la persona presente comorbilidades, entonces “está bien administrar esta vacuna obsoleta” a los vulnerables, (que es lo que tenemos) mientras llegue la nueva vacuna, que estará lista para el mes de abril.

Esas nuevas vacunas, de Pfizer y Moderna son ARN mensajero, completamente sintéticas, y se puede modificar el programa en el laboratorio porque son de ingeniería genética. Esto ya está adaptado para ya que el ARN mensajero cubra las mutaciones de Ómicron y Delta. Y subrayó la cuestión de que debemos saber que las vacunas hay que modificarlas cada dos años, que Ómicron va a quedar como una enfermedad epidémica, como es la de la gripe, y que se tendrán que vacunar cada año mayores de 60 y personas vulnerables, pero que no va a desaparecer: “Va a ser el quinto coronavirus endémico porque ya tenemos otros cuatro”, reveló.

Mientras, hay que mirar la evolución de la pandemia, y si esta va decreciendo, hay que aprovechar dosis disponibles para vacunar a África y a los países del sudeste asiático que no tienen vacunas, porque de allí puede surgir otra variante como ocurrió con el Ómicron, y si la pandemia va desapareciendo, opina la especialista, que tal vez no sea necesario dar una cuarta dosis a todos y que esta será reservada a las personas vulnerables, de salud y mayores de 60. Y sostuvo: “Dar una cuarta dosis a todos, no tiene justificativo, más aún cuando estas deberían destinarse al África”.

Respecto de la campaña de vacunación en la Argentina, opinó que debería incluirse en ella para la cuarta dosis a los chicos a partir de los dieciséis años con vulnerabilidad.

Subrayó que el fin de la pandemia depende de la ayuda de todos los países, incluso de la Argentina, y donar parte de sus vacunas a los países que no la tienen. Y declaró: “Ómicron fue el resultado de la estupidez humana”, porque habría que haber distribuido la vacuna de manera equitativa en todo el mundo, porque el virus no distingue fronteras”.

Insistió en la importancia de las donaciones de todo el mundo, incluso de la Argentina, “que tiene muchas vacunas ya que ofrece una cuarta dosis a mayores de 50, y que podría ofrecérsela a los vulnerables, reservándose algunas por si llegara a necesitarlas”. Las nuevas variantes han surgido de lugares en donde no había suficientes vacunas.

La médica indicó que, si nacieran nuevas mutaciones, el virus sería aún más contagioso. Y sostuvo: “Podemos vivir una nueva normalidad en países vacunados, el peligro es que venga del África o del sudeste asiático no vacunado y que dé origen a una nueva mutación que nos va a impactar a todos como lo ha hecho Ómicron”.

La casi apertura total de las actividades actualmente en Reino Unido, incluso para viajar, la considera Cohen “muy bienvenida”, pero remarca que no hay que perder de vista lo que ocurre con el mundo no vacunado y que hay que tratar de ayudarlos, porque en la medida en que ellos estén vacunados nos protegemos todos.

Por último, la reconocida investigadora, anunció la próxima aparición de su libro, el primero en español titulado “El mundo en pandemia, errores y aprendizajes del coronavirus”, en el mes de marzo, editado por Marea.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai