Nueva técnica de imagen israelí ofrece una “ventana sin precedentes” a los genes en lo profundo del cuerpo

El equipo del Instituto Weizmann publica un estudio sobre el método que, según dice, podría ayudar a detectar cánceres, ayudar en los trasplantes de órganos y ayudar a monitorear la terapia celular.

Por Nathan Jefrey/The Times of Israel

Científicos israelíes han desarrollado una versión temprana de una técnica de imagen que, según dicen, podrá brindar a los médicos una “ventana sin precedentes a la actividad genética en lo profundo del cuerpo humano”.

Una parte del ADN en cada célula viva, los genes son responsables de codificar proteínas, que a su vez dictan la función celular. Los miles de genes expresados ​​en una célula determinan lo que hace la célula, por lo que puede ser importante para la profesión médica obtener información detallada sobre los genes, y se cree que una información más detallada es la clave para varios avances médicos.

Actualmente, si los médicos quieren ver qué genes codifican proteínas y dónde, se limitan a los métodos que hacen que los genes sean visibles haciéndolos brillar con sustancias fluorescentes, pero esto solo funciona en el tejido en o cerca de la superficie del cuerpo, ya que Necesito poder ver ese brillo. Si los médicos quieren obtener una imagen de la actividad genética más profunda dentro del cuerpo, deben usar resonancias magnéticas, y actualmente solo pueden rastrear un tipo de gen a la vez.

Pero el lunes, un equipo de investigación del Instituto de Ciencias Weizmann publicó un estudio revisado por pares en la revista Nature Biotechnology, que describe un nuevo método que puede dar una imagen simultánea de muchos tipos de genes diferentes en el interior del cuerpo.

La nueva investigación se definió como una prueba de concepto y logró rastrear dos genes simultáneamente. Se llevó a cabo en ratones, y el investigador principal, el Dr. Amnon Bar-Shir, enfatizó que pasarán años antes de que el método se pruebe en humanos.

El método de Bar-Shir funciona tiñendo de manera efectiva los genes que los médicos quieren rastrear, modificando genéticamente las células para hacer que los sitios del cuerpo donde se expresan genes específicos se iluminen en un color determinado.

Bar-Shir dijo que la investigación podría allanar el camino para las resonancias magnéticas que brindan información compleja sobre las actividades de los genes, lo que podría ayudar a detectar cánceres, proporcionar información aún no disponible sobre qué tan bien los cuerpos de los receptores de trasplantes están aceptando nuevos órganos y monitorear el éxito de la terapia celular para el cáncer.

“Es posible que algún día se use la resonancia magnética para mirar profundamente en el cuerpo durante un período prolongado de tiempo, para ver qué sucede en los tejidos sin la necesidad de extraerlos para estudiarlos con un microscopio”, dijo. “Nuestro método proporciona un gran paso en esa dirección”.

“Este método nos permitirá ver imágenes de resonancia magnética en tiempo real de múltiples genes en lo profundo del cuerpo y ver qué sucede en las células de interés”, dijo Bar-Shir a The Times of Israel. “Esto podría tener un gran valor para la medicina que no ha sido posible hasta ahora, y esencialmente brindará una ventana sin precedentes sobre la actividad genética.

La Dra. Hyla Allouche-Arnon, científica del laboratorio de Bar-Shir, comentó: “La expresión génica nos permite saber qué está haciendo cada célula. Gracias a nuestro método, los investigadores de varios campos ahora pueden aplicar la resonancia magnética para rastrear la actividad de todo tipo de procesos, por ejemplo, aquellos que involucran diferentes tipos de células cerebrales o inmunes”.

