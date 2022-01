Las FDI publican fotos de un dron derribado que muestran a presuntos agentes de Hezbollah

Una fuente de seguridad dice que las imágenes parecen mostrar a miembros de las fuerzas especiales del grupo terrorista libanés entrenando en cómo usar drones, en un primer vistazo de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron el viernes que los drones capturados después de volar a través de la frontera desde el vecino Líbano han proporcionado información sobre las crecientes capacidades de vigilancia aérea del grupo terrorista Hezbolá respaldado por Irán.

Líbano e Israel se encuentran técnicamente en un estado de guerra y los drones se han convertido en una característica habitual de su frontera fuertemente custodiada.

Las imágenes extraídas de un avión no tripulado derribado en agosto mostraron lo que las FDI dijeron que eran operadores de aviones no tripulados de Hezbolá e imágenes de otros aviones no tripulados, así como una toma aérea de una comunidad y un puesto militar del norte de Israel.

Una fuente de seguridad israelí, que habló bajo condición de anonimato, dijo que creía que las imágenes mostraban a las fuerzas especiales de Hezbollah entrenando sobre cómo usar drones, lo que dijo fue el primer vistazo de este tipo para Israel.

Una segunda fuente dijo que cinco drones incautados el año pasado, incluido un pequeño dron de observación derribado el martes , pertenecían a Hezbollah.

“Estamos aprendiendo sobre el enemigo y el enemigo está aprendiendo sobre nosotros”, dijo la segunda fuente, también hablando bajo condición de anonimato. “Es una especie de carrera de aprendizaje entre Hezbollah y nosotros”.

Israel es un líder en el desarrollo y el uso de drones en la guerra, pero ve su superioridad tecnológica desafiada por su archienemigo Irán, que también está desarrollando vehículos aéreos no tripulados para uso militar.

Los drones utilizados por Hezbollah no fueron necesariamente de fabricación iraní, sino más bien dispositivos ordinarios disponibles comercialmente, dijo la segunda fuente.

“Es tan fácil simplemente tomar un dron de la tienda y recopilar información y hacer lo que imagines”, dijo.

El mayor Avichai Adraee, portavoz en idioma árabe de las FDI, dijo que la División de Galilea del ejército ha comenzado recientemente a utilizar un sistema especial contra los drones de Hezbollah a lo largo de la frontera, lo que ha provocado un marcado aumento en el número de personas abatidas por las fuerzas israelíes. No dio más detalles sobre el sistema.

تمكنت قواتنا في الأشهر الأخيرة من إسقاط مسيرة لحزب الله الإرهابي عبرت الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات. لقد احتوت المسيرة على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب pic.twitter.com/kjdJelD8iQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 7, 2022

Según el sitio de noticias Walla, al menos 74 drones volados por Hezbollah cruzaron a territorio israelí el año pasado, en comparación con 94 en 2020 y 54 el año anterior. La mayoría de los drones fueron derribados.

En septiembre, Hezbollah dijo que había derribado un avión no tripulado israelí sobre el Líbano.

Hezbollah opera desde el Líbano, que está luchando en medio de una terrible crisis económica. La primera fuente de seguridad dijo que los problemas económicos no parecían haber disminuido el programa de aviones no tripulados de Hezbollah.

Fuente: The Times of Israel

